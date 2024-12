Susana Zabaleta explota ante preguntas sobre Frida Sofía y Alejandra Guzmán: “Me vale m...”

La actriz Susana Zabaleta ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no por sus proyectos artísticos, sino por su contundente respuesta ante las preguntas sobre el conflicto familiar entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán. La intérprete mexicana, conocida por su carácter directo, ha dejado claro que no está interesada en opinar sobre este tema, generando una ola de reacciones en redes sociales.

La compleja relación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán Frida Sofía y Alejandra Guzmán ha mantenido en vilo a la opinión pública durante los últimos años. Las acusaciones de abuso sexual por parte de Frida Sofía contra su abuelo, Enrique Guzmán, y las subsecuentes revelaciones sobre una infancia marcada por la violencia y la negligencia, han sacudido los cimientos de una de las dinastías más emblemáticas del espectáculo mexicano.

Si bien, es un tema constante entre la farándula, por un tiempo se mantuvo bajo perfil. Ahora con la reciente muerte de Silvia Pinal ha reavivado el interés mediático en esta polémica, pero figuras como Susana Zabaleta han preferido mantenerse al margen, dejando en claro que no desean involucrarse en este conflicto.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán / Redes sociales

Susana Zabaleta habla de Silvia Pinal y le desea “un buen viaje” esperando que cuando llegue su hora, tenga el mismo cariño del público

La actriz Susana Zabaleta compartió emotivas palabras al recordar a la primera actriz Silvia Pinal, quien falleció recientemente. Durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Zabaleta expresó su admiración por la trayectoria de Pinal y aseguró que su partida fue un final espectacular para una carrera llena de éxitos.

“Yo creo que ella cumplió su ciclo”, afirmó Zabaleta. “Cada uno cumplimos nuestro ciclo de vida y tiene un final, y el final fue espectacular de la señora. Acabó en Bellas Artes, adorada por todo México. Ella era una reina” Susana Zabaleta

Zabaleta recordó con cariño las conversaciones y las reuniones que tuvo con Pinal, y destacó la amistad que las unía.

“Yo tuve el privilegio de platicar con ella, de ser su amiga, y de tomar mis buenos martinis juntas y fuimos muy felices” Susana Zabaleta

Al ser cuestionada sobre cómo despediría a la primera actriz, Zabaleta respondió con una sonrisa: “No pues, muy buen viaje, Reina. Espero que el mío sea así, un buen viaje”.

Susana Zabaleta y Silvia Pinal: ¿En qué proyectos trabajaron juntas?

Susana Zabaleta y Silvia Pinal trabajaron juntas en varios proyectos. Uno de los más destacados fue la obra de teatro “Amor, dolor y lo que traía puesto”, que se estrenó en 2012 en el Teatro de los Insurgentes. Esta puesta en escena, basada en textos de Nora y Delia Ephron, fue un éxito rotundo y contó con un elenco estelar que incluía a Diana Bracho, Mariana Treviño y Gabriela de la Garza.

Además, Susana Zabaleta entrevistó a Silvia Pinal en su programa de televisión “SuSana Adicción”, donde tuvieron una conversación emotiva sobre la vida y carrera de Pinal. Esta entrevista resurgió en redes sociales tras el fallecimiento de Silvia Pinal, recordando la admiración y respeto que Zabaleta tenía por ella

Susana Zabaleta reacciona al pleito entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán.

La pregunta sobre la disputa entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán parecía ser una oportunidad para obtener una declaración jugosa de Susana Zabaleta, quien siempre se ha caracterizado por su sinceridad. Sin embargo, la actriz sorprendió a todos al responder de manera tajante y directa.

"¡Ay no! Yo no sé nada. ¡Ay! yo no sé nada de eso. No tengo ni idea. No tengo ni idea y me vale m...”, expresó Zabaleta, dejando claro su desinterés por el tema y cortó de raíz cualquier posibilidad de seguir conversando al respecto.

