¿Cómo está Alejandra Guzmán tras cirugía? Sylvia Pasquel habla sobre el estado de salud de la cantante

La salud de Alejandra Guzmán ha sido motivo de preocupación desde que suspendió todos los conciertos que tenía programados para el resto del año por una cuestión médica. Si bien la cantante no quiso dar muchos detalles, su hermana, Sylvia Pasquel, se pronuncia y habla sobre el estado de salud de la cantante, que ha generado preocupación.

Sylvia Pasquel habla sobre el estado de salud de Alejandra Guzmán / Redes sociales

¿Por qué Alejandra Guzmán canceló los conciertos programados para lo que resta de 2025?

A través de redes sociales, la cantante Alejandra Guzmán lanzó un comunicado anunciando que se había sometido a una cirugía y sus médicos le recomendaron reposo absoluto, por lo que se ve obligada a reprogramar sus próximas presentaciones.

“Quiero comunicarles que, por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio”, expresó.

Sin ahondar mucho en este asunto, la hija de la fallecida Silvia Pinal prometió “regresar con todo a los escenarios” y aclaró que los boletos adquiridos serán válidos para las nuevas fechas, las cuales serán anunciadas próximamente.

“Gracias por caminar conmigo en cada paso de este viaje. Y aunque los voy a extrañar este tiempo, pronto los sorprenderé con una nueva canción que he estado preparando con mucho amor. La Reina del rock volverá con más fuerza”, resaltó.

¿Cuál es el estado actual de salud de Alejandra Guzmán? Esto dijo Sylvia Pasquel

En medio de tanta incertidumbre, la prensa buscó a Sylvia Pasquel, hermana de Alejandra Guzmán, para preguntarle sobre el estado de salud actual de la cantante. Ante esto, la actriz dejó ver que la intérprete de ‘Mala hierba’ estaba bien.

También le pidió a los medios que esperaran la respuesta oficial de ella, ya que no podía hablar por otras personas.

“Ella ya saldrá a decirles qué fue lo que pasó y es ella la que tiene que hablar de eso, ¿no?” Sylvia Pasquel

Durante la conversación, aprovechó para desmentir los rumores sobre la presunta recaída en las adicciones de Alejandra, asegurando que la gente solo inventa “chismes” con tal de monetizar.

“La verdad se ha vuelto un negocio hablar mal de la gente. Monetizar porque cada like, tu sabes que te cae un dinerito”, señaló.

Sylvia Pasquel revela el estado de salud de su hermana Alejandra Guzmán tras intervención quirúrgica.🤕🚨#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/2uO8U44go7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 28, 2025

¿Alejandra Guzmán recayó en las adicciones?

Previo a que Alejandra Guzmán hiciera pública su cirugía, se comenzó a especular que había recaído en las adicciones. Según Emilio Morales, colaborador de Bandamax, la cantante había sido hospitalizada tras recaer en el alcoholismo.

“Dos productores que están trabajando con Alejandra Guzmán, productores musicales, estaban comentando que Alejandra Guzmán está pasando momentos muy complicados en cuanto a sus adicciones, especialmente al alcohol. Dicen que estuvo un par de semanas hospitalizada”, contó.

Posteriormente, la Guzmán subió un video desmintiendo esto, asegurando que estaba muy bien y lista para seguir con sus presentaciones de su gira ‘Brilla tour’: “Qué tal amigos, los espero en Monterrey. No hagan caso de notas estú…. Recaída su abuela, gracias”, puntualizó.

Si bien aún se desconoce el motivo de su cirugía, muchos teorizan que fue por algo relacionado a sus prótesis de cadera. Y es que recordemos que, desde hace algunos años, la famosa usa prótesis de titanio en esa área del cuerpo por una mala operación de glúteos.

