Silvia Pinal y su hija Sylvia Pasquel se enamoraron del mismo hombre ¡y se dejaron de hablar!

Silvia Pinal, una de las figuras más emblemáticas del cine mexicano, no solo fue famosa por su exitosa carrera en el cine y la televisión, sino también por las complicadas relaciones familiares que protagonizó a lo largo de su vida. Una de las anécdotas más recordadas y comentadas sobre la diva mexicana es el distanciamiento que vivió con su hija mayor, Sylvia Pasquel, a raíz de un triángulo amoroso que involucró a un hombre del que ambas se enamoraron: Fernando Frade. Hoy, a raíz de su fallecimiento, este episodio vuelve a ser recordado por quienes siguen de cerca la vida de la familia Pinal y sus altibajos.

El triángulo amoroso de Silvia Pinal y su hija Sylvia Pasquel con Fernando Frade

Silvia Pinal fue madre de cuatro hijos:

Sylvia Pasquel , hija del actor y director de teatro Rafael Banquells;

, hija del actor y director de teatro Rafael Banquells; Viridiana Alatriste , hija del productor Gustavo Alatriste;

, hija del productor Gustavo Alatriste; Alejandra y Luis Enrique Guzmán, a quienes tuvo con el cantante Enrique Guzmán.

A lo largo de su vida, la actriz también vivió numerosos romances que marcaron su vida y la de su familia.

Uno de los amores más destacados de la señora Silvia Pinal fue el de Fernando Frade, un empresario con el que la actriz mantuvo una relación en los años 80. El romance entre Silvia Pinal y Fernando comenzó en 1983, pero solo duró dos años. La pareja se separó debido a los problemas con el alcohol que afectaron la relación. Sin embargo, después de su separación, comenzó el drama y Frade sorprendió al empezar una relación amorosa con Sylvia Pasquel, la hija mayor de su ex.

Silvia Pinal y Fernando Frade tuvieron una relación / Redes sociales

Sylvia Pasquel y Silvia Pinal se distanciaron por el amor de un hombre

En 1985, Sylvia Pasquel y Fernando Frade se casaron, lo que generó un gran conflicto familiar. Evidentemente, para Silvia Pinal, esta unión fue difícil de aceptar, ya que sentía un gran dolor debido a que su hija había comenzado una relación con un hombre que, en su momento, había sido su pareja. Este hecho provocó un distanciamiento entre madre e hija, que duró varios años. Durante este tiempo, Silvia Pinal dejó de hablarle a Sylvia, un gesto de dolor por la traición emocional que sentía.

Ambas estuvieron con el mismo hombre / Redes sociales

Una tragedia unió de nuevo a Silvia Pinal y su hija Sylvia Pasquel

Aunque el distanciamiento entre Silvia Pinal y Sylvia Pasquel fue duradero y bastante doloroso, una tragedia las unió de nuevo. Resulta que Sylvia Pasquel y Fernando Frade, tuvieron una hija, a quien llamaron Viridiana como la hermana fallecida de Sylvia.

No obstante, Pasquel y Frade comenzaban a tener problemas en su matrimonio y decidieron ir con un brujo para que les quitara las “malas vibras” y pudieran seguir sus vidas como una familia feliz sin importar el enojo que había entre Silvia Pinal y su hija por este motivo.

Al regresar a casa, Sylvia y su esposo se encontraron con la lamentable noticia de que su hija de tan solo dos años había perdido la vida cuando se ahogó en la alberca.

En ese entonces, madre e hija estaban tan distanciadas que la diva del cine mexicano nunca conoció a la pequeña.

Para Sylvia, la muerte de su pequeña fue una “señal” para ella de lo mal que se había portado con su madre en esa época y lo consideró un “castigo divino” por sus acciones.

Este suceso devastador afectó profundamente a ambos padres y, fue parte de la reconciliación entre Silvia Pinal y su hija Sylvia Pasquel. Las famosas pudieron retomar su relación al cabo de un tiempo que pudieron arreglar sus diferencias ya que Sylvita la pidió perdón a su mamá entre lágrimas por lo que hizo.

Sylvia Pasquel y Fernando Frade tuvieron una hija juntos y luego falleció / Redes sociales

Sylvia Pasquel se despide de su mamá

En los últimos días de Silvia Pinal, su primogénita fue una de las que más la atendía y estaba al pendiente de ella.

Se hizo viral recientemente el último video entre Sylvia y su madre donde le dedica amorosas palabras por su cumpleaños.

“¡Mamacita preciosa, feliz cumpleaños! Quiero decirte que te amo con todo mi corazón, que te admiro y que eres una mujer extraordinaria, que te agradezco todo el amor que siempre me has dado y que siempre has estado conmigo. Has sido un gran ejemplo y mucho amor para mi. Gracias mami, te quiero mucho. Te amo mamita”, le dijo. Doña Silvia le respondió: “Y yo a ti”, mientras su hija le daba un beso.