Los Guzmán Pinal reciben sorprendente noticia en medio del luto por Silvia Pinal; ¿llega un nuevo integrante?

La ‘Diva del cine de oro mexicano’, Silvia Pinal, quien fue un ícono de la cultura nacional, partió este 28 de noviembre dejando un legado escrito en letras de oro.

Momentos previos a su deceso, su exesposo Enrique Guzmán habló con la prensa al salir del nosocomio tras poder ver a la madre de sus hijos Alejandra y Luis Enrique, a punto de partir.

El cantante también tuvo una plática con la periodista, María Luisa Valdés Doria, en la que le comunicó una noticia que sorprendió a la comunicadora y al público que ha podido escuchar la entrevista.

Puedes ver: Último adiós a Silvia Pinal: Anuncian despedida en Bellas Artes, cortejo fúnebre traslada sus restos

Alejandra y Luis Enrique son fruto de su relación con Enrique Guzmán / Instagram

¿Hay un nuevo integrante en la Dinastía Pinal?

Además de precisar que Sylvia Pasquel había manifestado el deseo de que doña Silvia tuviera un homenaje público en Bellas Artes para que el público se despida de ella, Enrique también reveló un detalle que nadie se esperaba en estos momentos tan críticos y difíciles para la familia.

Resulta que Enrique Guzmán reveló que “podría ser abuelo” nuevamente. El cantante tiene tres nietas:



Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y

Schersa y Giordana Guzmán, hijas de Luis Enrique.

Todo empezó porque Enrique compartió lo último que pudo hablar con Silvia Pinal, y dijo que fue sobre la preocupación que tenían sus hijos por su salud: “Ayer sí hablamos un momentito y hoy ya no está. Ya no habla. Ya no contesta. (Hablamos) de cosas de la vida, de lo que la amo, de lo que están mis hijos muy preocupados”.

Entonces indicó: “Ya sabes, tengo dos hijos con ella y hoy me enteré que a lo mejor puedo tener un nieto. Esa noticia me la dieron hoy”, por lo que la periodista lo felicitó con asombro “dentro de todo lo que está pasando” y él remató con pesar que veía que Silvia se iba “apagando poco a poco… Tiene muchas ganas de vivir y está aferrada y no tiene más remedio”.

Checa: Silvia Pinal ¡quería seguir viviendo! Revelan sus últimos momentos: “Se fue en paz”

Parte 2 exclusiva @enriqueguzman donde me asegura que le dijo q la amaba ya si viene #fridasofia pic.twitter.com/Eueviw40os — Maria Luisa Valdes D (@MaguichaDoria) November 28, 2024

Debido al momento tan crítico que se encuentra viviendo la familia, no se ahondó en el tema del nieto que tendría don Enrique y si sería por parte de su hijo Luis Enrique, pues recordemos que apenas hace unos días se determinó en juicio que el hijo de Mayela Laguna no es hijo de Luis Enrique como se había pensado. Esto, luego de varias pruebas de ADN.

Recordemos también que tras separarse de Silvia Pinal, Enrique Guzmán rehizo su vida con Rosalba Welter Portes Gil con quien tuvo tres hijos: Daniela, Jorge y Diego Guzmán, por lo que también existe la posibilidad de que el nieto sea por parte de ellos, aunque es importante resaltar que en la conversación se encontraba hablando de los dos hijos que tuvo con Silvia Pinal, por lo que las especulaciones continúan.

Enrique Guzmán habla del fallecimiento de Silvia Pinal

Hace unos momentos, Enrique Guzmán volvió a hablar ante la prensa luego del lamentable fallecimiento de la madre de sus hijos y contó: “Se murió a las 5:15 o 5:30, y yo acababa de estar en el hospital, me vine a casa porque había mucha gente y ya no tenía ganas de verla como estaba”.

“Luis Enrique fue el único que me habló y me dijo cómo había muerto Silvia, que se fue apagando poco a poco. Fue bajando su respiración, hasta que murió. No he hablado con Alejandra todavía. Creo que es la más lastimada de todos los hijos de Silvia, que ahora ya son solo míos”.

Finalmente, dijo estar tranquilo con la partida de la actriz y que las memorias, sin duda, le han inundado últimamente: “Un momento como este te hace regresar una bola de cosas en la época en la que convivimos como pareja y el nacimiento de nuestro hijos. En fin, se te revuelven muchas cosas en la mente, pero estoy tranquilo. Ella fue e hizo lo que le dio la gana en toda su vida. Hizo exactamente lo que quiso”, concluyó.

Mira: Silvia Pinal: Alejandra Guzmán cancela conciertos en Perú, tras el deceso de su madre