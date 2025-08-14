Silvia Pinal: la chihuahua de la Diva del Cine de Oro mexicano, llora al oler su ropa y conmueve a sus fans

Silvia Pinal, ícono indiscutible del Cine de Oro mexicano, dejó un enorme legado artístico y humano tras su fallecimiento en noviembre de 2024. Sin embargo, su ausencia no solo impactó a sus familiares y seguidores, sino también a un ser muy especial: ‘Cosita’, la pequeña perrita chihuahua que fue su inseparable compañera. Bajo el cuidado de Efigenia Ramos, asistente y amiga de la actriz durante más de 35 años, la perrita ha mostrado señales de tristeza que han conmovido profundamente a quienes han seguido su historia.

Silvia Pinal y Efigenia Ramos / Francisco Mancera, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo reaccionó ‘Cosita’, la perrita chihuahua de Silvia Pinal, reaccionó al ver su ropa?

En entrevista para el programa Sale el sol, Efigenia Ramos mostró la prenda que provocó la reacción de la perrita. Se trata de una capa de piel de mink, parte de la colección personal que la actriz dejó a su fiel asistente.

Al colocarla cerca de Cosita, la pequeña chihuahua comenzó a llorar, como si reconociera el aroma y la presencia de su exdueña.

Efigenia relató que, en ese instante, decidió hablarle a la perrita para recordarle que Silvia Pinal ya no estaba.

¿'Cosita’, la perrita de Silvia Pinal, no pudo despedirse de la Diva? La muerte las separó

La muerte de Silvia Pinal fue un momento doloroso para todos, pero Efigenia decidió que lo mejor para Cosita era evitar que presenciara a su dueña sin vida. Según explicó, la perrita había presenciado en varias ocasiones el deterioro de salud de la actriz, y temía que un último encuentro así le generara un trauma.

Aunque algunas personas le aconsejaron llevar a la perrita para que pudiera “entender” la ausencia, Efigenia fue firme en su decisión: protegerla de una imagen dolorosa.

“(Cosita) la vio muy enferma, (vio) las veces que se ponía mal. Alguien me decía que la llevara a que la oliera el cuerpo. Fuimos al velatorio, pero no quise acercársela, sentí que ella iba a sufrir”. Efigenia Ramos

En redes sociales, muchos usuarios han comentado que, aunque Efigenia quiso proteger a Cosita del dolor de ver a Silvia sin vida, esa decisión también significó que la perrita nunca tuvo una despedida directa. Por eso, su reacción al oler la capa de mink no solo refleja tristeza, sino también el profundo vínculo que aún la une con la actriz. Un lazo que, a pesar del tiempo y la ausencia, permanece intacto.

¿Cómo vive ‘Cosita’, la chihuahua de Silvia Pinal, tras la muerte de la diva del cine mexicano?

Actualmente, Cosita vive bajo el cuidado de Efigenia Ramos, quien se asegura de que no le falte nada. La pequeña chihuahua goza de buena salud y recibe todo el cariño necesario, aunque la ausencia de Silvia Pinal sigue pesando.

Cada vez que se topa con algún objeto que perteneció a la actriz, como en el video viral, revive un cúmulo de emociones que dejan claro que el duelo también se vive en el corazón de las mascotas.