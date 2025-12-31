El hombre más obeso del mundo perdió la vida: así fueron los últimos días de Juan Pedro Franco ¡triste final!

Juan Pedro Franco, el mexicano que alcanzó un Récord Guinness como el hombre más obeso del mundo, murió, noticia que conmocionó a quienes siguieron de cerca su historia marcada por los extremos del cuerpo humano y una larga lucha por la salud.

Juan Pedro Franco, el mexicano con el peso más alto registrado en el mundo, murió en Aguascalientes. Esto pasó. / Foto: Redes sociales

Muere Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo

Juan Pedro Franco, conocido internacionalmente por haber sido registrado como el hombre más obeso del mundo, murió en Aguascalientes a los 41 años.

La noticia de su muerte generó reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron su historia y reflexionaron sobre la importancia del acceso a tratamientos integrales para personas con obesidad severa. Más allá del récord, Juan Pedro Franco se convirtió en un símbolo de una problemática compleja que sigue presente en México y en el mundo.

Juan Pedro Franco murió hospitalizado: la causa que terminó con el hombre más obeso del mundo. / Foto: Redes sociales

¿De qué murió Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo?

La causa de la muerte de Juan Pedro Franco fue confirmada por José Antonio Castañeda, el médico que estuvo a cargo de su atención, a través de un comunicado que fue retomado por medios internacionales y agencias informativas como EFE.

De acuerdo con la información difundida, en los días previos a su muerte el estado de Juan Pedro Franco se deterioró tras presentar una infección renal que no logró ser controlada y que derivó en complicaciones a nivel sistémico. Estas afectaciones agravaron su condición general y provocaron su fallecimiento mientras permanecía hospitalizado, bajo supervisión médica.

“En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado”, destacó Castañeda.

Revelan la causa de muerte de Juan Pedro Franco, quien obtuvo un Récord Guinness por su peso extremo. / Foto: Redes sociales

¿Quién era Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo?

Juan Pedro Franco fue un mexicano cuya historia alcanzó notoriedad internacional tras obtener en 2017 el Récord Guinness como el ser humano con mayor peso del mundo, al registrar un máximo de 595 kilogramos. Nacido en 1984, su caso atrajo la atención de medios y especialistas debido a las complicaciones de salud derivadas de su condición. Años después, en 2018, se informó que su peso se había reducido a 304 kilogramos, como parte de un proceso médico que también fue ampliamente documentado.

Además de su seguimiento clínico, Juan Pedro Franco tuvo presencia activa en redes sociales, donde compartía aspectos de su vida cotidiana, mensajes personales, momentos relacionados con su estado de salud y también vendía diversos tipos de salsa.

