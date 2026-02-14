Músico mexicano fue asesinado por su esposa y el amante de ella, ¡se casa en la cárcel!

El medio del espectáculo mexicano se ha visto envuelto en tragedia en diversas ocasiones. Y es que muchas celebridades han muerto de maneras trágicas. Un ejemplo de ello fue Valentín Elizalde, uno de los cantantes más queridos en su momento y que fue asesinado en 2006. Si bien se detuvo al responsable del hecho, hasta el día de hoy quedan muchas dudas y hasta se ha llegado a sospechar que todo fue orquestado por familiares cercanos.

En esta ocasión, hablaremos de Aldo Sarabia, quien fuera integrante de la banda ‘El Recodo’. Su deceso se produjo hace algunos años, pero sigue estremeciendo a la comunidad, pues su esposa y el amante de esta planearon el crimen. Esto es todo lo que pasó a detalle.

Aldo Sarabia, integrante de El Recodo / Redes sociales

¿Quién era Aldo Sarabia, integrante de la banda ‘El Recodo’?

Aldo Sarabia formaba parte de la banda ‘El Recodo’, específicamente, tocando la tuba. Nació el 2 de noviembre de 1963, en Mazatlán, Sinaloa. Tenía 51 años al momento de su muerte. Estaba casado con Alma Delia Chávez Guerrero, con quien tuvo tres hijos.

Su nombre tomó relevancia a mediados de octubre de 2014, cuando fue reportado como desaparecido. En aquel entonces, la agrupación, incluyendo ‘El Mimoso’, quien era vocalista en aquel entonces, señaló que no habían podido contactarlo tras un concierto, por lo que pedían ayuda para localizarlo.

“Oración para que pronto aparezca Aldo Sarabia. Mi Aldo, como yo te digo, DIOS es grande, sé que eres una excelente persona para estar pasando esto”, escribió ‘El Mimoso’ en sus redes sociales. La hermana del músico fue quien interpuso la denuncia por la desaparición.

El 22 de octubre de ese año se confirmó que el cuerpo de Aldo había sido localizado en las calles de Mazatlán. De acuerdo con información de las autoridades, el cadáver tenía signos de violencia y una herida de bala, por lo que el caso se investigó como un homicidio.

Aldo Sarabia y su esposa / Redes sociales

¿Por qué se acusó a la esposa de Aldo Sarabia, integrante de la banda ‘El Recodo’, de su asesinato?

Tras las investigaciones pertinentes, se detuvo a Alma Delia Chávez Guerrero, esposa de Aldo Sarabia, y a Yahir Alfredo Sandoval, quien se presumía que era el amante de Alma. Según informaron las autoridades en ese entonces, ambos admitieron su culpabilidad por el “remordimiento”.

Se dijo que Alma y Yahir ejecutaron el crimen el 14 de octubre, el día en que se reportó la desaparición de Aldo. El hombre le habría disparado al músico y después lo habría sepultado. No se mencionaron los motivos. Sin embargo, algunos medios afirmaron que la mujer quería cobrar un seguro de vida. Esto último no fue confirmado.

Se reportó que el músico invitó a su esposa a comer para tratar de arreglar los problemas maritales que venían arrastrando. El amante de ella iba escondido en la camioneta en la que viajaba la pareja. En algún punto, le disparó. Posteriormente, enterraron el cuerpo y los criminales fueron a un hotel.

Aunque en su momento Yahir dijo que todo fue un “accidente” y que solo había llevado el arma para “protegerse”, pues, presuntamente, Aldo era alguien violento, esto fue descartado y se inició un proceso en contra de ambos.

Esposa de Aldo Sarabia y su amante / Redes sociales

¿La esposa de Aldo Sarabia se casó con su amante?

Meses después de haber sido enviada a prisión, se informó que la esposa de Aldo Sarabia se había casado. Para sorpresa de todos, no fue con Yahir, sino con otra persona que, según se mencionó, llevaba un par de meses visitándola en su encierro.

Su abogado intentó negar esto. No obstante, uno de sus hijos lo confirmó y declaró que ya no quería hablar más de su madre. Y es que los hijos del artista han mantenido un perfil bajo desde el hecho, pero diversos medios han informado que no pueden perdonarla y se alejaron de ella.

Cabe mencionar que, en 2019, Yahir dijo en una entrevista que ni él ni Alma Delia habían sido sentenciados por su crimen. Hasta el momento, se desconoce si ya fueron condenados. En su momento, la autoridad indicó que podían tener penas de hasta 30 años en prisión.

