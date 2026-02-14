¿Julián Figueroa fue asesinado? Supuesta amiga destapa oscura teoría sobre su muerte: “Deberían investigarlo”

En las últimas semanas, ha tomado fuerza el tema sobre la muerte de Julián Figueroa, ocurrida el 9 de abril de 2023. Pese a que casi se cumplen dos años desde el siniestro, nuevas teorías han empezado a surgir, incluyendo una en la que se daría a entender que realmente fue asesinado, ¿quién habría sido el responsable?

Julián Figueroa / Redes sociales

No te pierdas: Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa con desgarrador mensaje en medio de señalamientos de Imelda Tuñón

¿Cuál fue la causa oficial de muerte de Julián Figueroa?

De acuerdo con los dictámenes oficiales, la causa de muerte de Julián Figueroa fue un infarto del miocardio. Para muchos, esto resultó un poco extraño, pues el cantante apenas tenía 27 años, es decir, era relativamente joven para que sufriera un ataque al corazón.

A raíz de la polémica que se ha desarrollado entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, madre y exesposa del hoy occiso, se han destapado algunas cosas impactantes sobre el tema. Por su parte, Imelda sostiene que Marco Chacón, esposo de Maribel, fue el causante.

Según la cantante, Chacón “obligó” a Figueroa a ponerse un implante de naltrexona, un tratamiento que se usa para dejar las adicciones. Supuestamente, este chip le causó muchas secuelas, incluyendo convulsiones y parálisis, culminando en su muerte. Esto ha sido negado por Marco y Maribel; ambos sostienen que el procedimiento era seguro.

“Marco lo acompañó a Torreón. Fue decisión de Julián, no la mía ni de Marco. Nosotros estábamos en la disposición de hacer todo lo humanamente posible para ayudarlo. De cualquier forma, el pellet es inocuo. No causa ataques cardíacos. Julián no quiso quedarse en el hospital. Se negó rotundamente. Decía que ya había cumplido con el protocolo y no pudieron convencerlo de lo contrario” Maribel Guardia

En este martes de TVNotas, una fuente nos contó que, presuntamente, Marco y Maribel encubrieron que el joven habría fallecido por una sobredosis. Recordemos que la actriz decidió que no se practicara una autopsia y que el cuerpo fuera cremado directamente.

Julián Figueroa / Redes sociales

Te recomendamos: Amiga de Julián Figueroa confirma que sí fue abusado ¿por José Manuel Figueroa?: “Es una cobardía”

La teoría oscura detrás de la muerte de Julián Figueroa

En una entrevista para el canal de YouTube de Javier Ceriani, una supuesta amiga de Julián Figueroa habló sobre la teoría que tiene sobre su muerte. La mujer identificada como Laura afirmó no creer en que el cantante sufriera un infarto, pues, según ella, había decidido cambiar su estilo de vida y empezar a ejercitarse, alejándose definitivamente de las adicciones.

“Él estaba luchando por ser una mejor persona… Él era un hombre sano. Se veía muy bien, estaba en una época muy buena. Con lo que dicen que le pasó, no tiene para nada sentido. No concuerdo. Lo que le pasó no fue un accidente”, expresó.

La mujer dijo no descartar que el cantante haya sido asesinado. Si bien no señaló a nadie, indicó que Imelda Tuñón fue la última en ver a Julián con vida.

Supuesta amiga de Julián Figueroa “Digo, los únicos que estaban allí son ellos dos, pero todo está totalmente oscuro. A lo que yo sé, no hubo autopsia. Solamente estaban ellos dos. Julián estaba bien. Es totalmente raro. Además, lo que llegué a ver en tu canal es que le intentó poner algo a Chacón y a Maribel. Si no hubo autopsia, ¿quién asegura que eso no le pasó a Julián? Es muy delicado lo que está pasando y este caso debería ser investigado”.

Laura considera que Imelda debería estar “hasta recluida”, por lo menos, hasta que se confirme si realmente tuvo o no responsabilidad en la muerte de Julián. Finalizó este asunto diciendo que Julián seguiría vivo si Imelda no se hubiera “interpuesto en su camino”.

“Como lo repito, su único gran error o peor error fue, desgraciadamente, haberse encontrado con una persona que está fuera de sí. Julián fue una persona buena con ella”, concluyó, retando a Ime a revelar lo que “realmente sucedió el día en que murió Figueroa”.

¿Imelda Tuñón iría a la cárcel por la muerte de Julián Figueroa?

Un abogado penalista declaró para TVNotas que los familiares de Julián Figueroa cometieron un error al no realizarle una autopsia, pues solo así se podría confirmar realmente la causa de su muerte y corroborar si realmente esta no fue provocada.

“Se tuvo que haber llevado al Ministerio Público. Los jóvenes no mueren normalmente por ataque cardíaco. Es anormal. Las autoridades que llegaron a la casa están obligadas a llevarlo. Alguien dio la instrucción de no hacerlo”, indicó.

Resaltó que, al cremar el cuerpo, se borraron todas las evidencias del caso, por lo que sería posible abrir una carpeta de investigación para determinar “quién ocultó los motivos del deceso”.

“Se borró la evidencia, pero sí se puede abrir un procedimiento de investigación para determinar quién ocultó la causa de muerte, quién promovió la cremación y si las autoridades lo omitieron. Cualquiera de los familiares puede promover este procedimiento. Citarían a los policías, a las personas que estuvieron y a los médicos que expidieron el certificado, para explicar por qué se saltaron los protocolos. Podrían ser acreedores de cárcel, porque son actos de corrupción o influyentismo, para hacer que la autoridad no cumpla con su deber. Habría un ilícito que equivale a prisión”, resaltó.

Mira: ¿Imelda Tuñón a la cárcel? José Manuel Figueroa confirma demanda y advierte; “O me comprueba o que pague”