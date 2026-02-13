Muere leyenda del doblaje y las radionovelas mexicanas a los 107 años: ¿De qué murió?

Luego de darse a conocer la muerte de Ma Nena, la abuelita viral de TikTok, a los 98 años hoy la escena artística mexicana despertó con una noticia que sacudió al gremio del doblaje y la radio. Este viernes 13 de febrero se confirmó la muerte de Dolores Muñoz Ledo Ortega a los 107 años, conocida en el medio como “Marcela Septien”, una de las voces más emblemáticas y respetadas en la historia del entretenimiento sonoro en México.

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Dolores Muñoz Ledo Ortega hoy?

La muerte de Dolores Muñoz Ledo Ortega fue confirmado mediante redes sociales, donde la Asociación Nacional de Actores compartió un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre figuras del medio artístico.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Dolores Muñoz Ledo Ortega ‘Marcela Septien’. Socia Activa de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amistades y gremio artístico de Doblaje. Descanse en Paz”. Asociación Nacional de Actores

El anuncio provocó múltiples muestras de cariño, especialmente de actores de doblaje, locutores y seguidores de la radio tradicional mexicana. Para muchos, su nombre representa una época en la que las voces eran protagonistas absolutas del entretenimiento.

¿De qué murió la actriz de doblaje mexicana Dolores Muñoz Ledo?

Hasta ahora no hay causa de muerte confirmada públicamente.

En los primeros reportes comunitarios no se detalla el motivo del deceso, y tampoco hay un parte médico o comunicado de familia que lo precise.

¿Quién fue Dolores Muñoz Ledo Ortega y por qué es tan importante en el doblaje mexicano?

Dolores Muñoz Ledo Ortega nació el 14 de abril de 1918 en la Ciudad de México. Desde muy joven encontró en la voz su herramienta principal, desarrollándose como actriz de doblaje y actriz de radio en una época en la que ambos campos apenas comenzaban a tomar forma.

Su carrera despegó en 1944, cuando fue contratada por Metro-Goldwyn-Mayer para realizar trabajos de doblaje en Nueva York. Aquella oportunidad la convirtió en parte del grupo original de voces que darían identidad al doblaje hispanoamericano.

Este detalle no es menor. En aquellos años, el doblaje no tenía la infraestructura ni el reconocimiento actual. Las voces pioneras, como la de Dolores Muñoz Ledo Ortega, literalmente construyeron la industria desde cero.

Además del doblaje, también brilló en radionovelas de la XEW, una de las plataformas más influyentes de la Época de Oro de la Radio en México. Junto a su hermana Rosario, formó parte de producciones que marcaron a generaciones enteras.

Su relevancia histórica quedó aún más clara en 2018, cuando se convirtió en la primera actriz de doblaje mexicana en alcanzar los 100 años de edad, un hito que fue celebrado dentro del gremio como un símbolo viviente de la historia del medio.