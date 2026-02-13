Muere Milkman: confirman la muerte del rapero mexicano tras días hospitalizado de emergencia

Tras la reciente muerte de Brad Arnold, la indudstria musical en México enfrenta un nuevo luto tras confirmarse la muerte del rapero mexicano Milkman, ocurrida la tarde de este jueves 12 de febrero, luego de permanecer varios días hospitalizado. La noticia fue dada a conocer por su hermano, Enrique Botello García, conocido como Kiks, a través de un mensaje difundido en redes sociales.

Muere

¿De qué murió el rapero mexicano Milkman?

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa de muerte de Milkman. En días previos se dio a conocer que el artista, cuyo nombre real era Óscar Botello, fue hospitalizado de emergencia y sometido a dos cirugías.

De acuerdo con la información compartida por su entorno cercano, su estado de salud se complicó en las horas posteriores a los procedimientos médicos. El deterioro fue descrito como rápido, derivando en una situación más grave de la prevista inicialmente por el equipo médico que lo atendía.

La familia había solicitado apoyo público, tanto en donaciones económicas como en donación de sangre, para cubrir los gastos generados por la atención médica. Tras confirmarse el fallecimiento, su hermano agradeció públicamente a quienes se sumaron a la causa durante los días críticos.

En el mensaje difundido en redes sociales, Kiks escribió:

“Una última vez les escribo desde un lugar muy vulnerable para decirles que mi hermano MILK ha fallecido esta tarde. No tengo palabras para describir y expresar el agradecimiento que tengo hacia todos ustedes, a los que han escrito y acompañado estos días” Kiks

También señaló que el músico estuvo acompañado por amigos cercanos en sus últimos momentos y destacó la huella que dejó en la música y en su entorno personal.

Milkman

¿Quién fue Milkman, el rapero mexicano que murió?

Milkman fue el nombre artístico de Óscar Botello, músico originario de Monterrey, Nuevo León. A lo largo de su trayectoria se desempeñó como productor, cantante, diseñador y artista visual, consolidando una carrera multifacética dentro de la escena alternativa y urbana en México.

Radicaba en la Ciudad de México, donde desarrolló buena parte de su actividad creativa. Su trabajo no solo se limitó al rap, sino que abarcó distintos géneros y disciplinas artísticas, lo que le permitió colaborar con diversos proyectos musicales y creativos.

Fue integrante de la banda She is a tease, agrupación reconocida dentro del circuito independiente. Además, tuvo participación en proyectos de dirección creativa en la industria musical, ampliando su perfil más allá del escenario.

Su presencia en redes sociales también formó parte de su identidad artística, donde compartía aspectos de su proceso creativo, música y colaboraciones.

Milkman

¿Con qué artistas trabajó Milkman?

Dentro de su trayectoria profesional, Milkman colaboró con distintas figuras del ámbito musical. Uno de los proyectos más destacados fue su trabajo como director creativo del álbum “Energía” del cantante colombiano J Balvin.

El disco “Energía”, lanzado en 2016, marcó una etapa importante en la carrera internacional del intérprete de música urbana. En ese proceso creativo, Milkman participó desde el área conceptual y visual, aportando en el desarrollo estético del proyecto.

Además de esta colaboración, el productor mantuvo vínculos con artistas y creadores dentro del circuito alternativo y urbano en México, consolidando una red de trabajo que abarcó música, diseño y producción visual.

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, diversas cuentas en redes sociales compartieron mensajes recordando su trayectoria y el impacto de su trabajo en distintos proyectos musicales.

La confirmación del fallecimiento se dio la tarde del 12 de febrero, cuando Enrique Botello García publicó el mensaje en el que informó sobre la muerte de su hermano. En el texto también expresó agradecimiento por las donaciones económicas y de sangre recibidas durante los días en que Milkman permaneció hospitalizado.

Hasta ahora, la familia no ha detallado información adicional sobre los servicios funerarios ni ha dado a conocer públicamente la causa oficial del fallecimiento.

