Muere el vocalista y fundador de icónica banda de rock, a los 47 años, tras batalla contra cáncer en etapa 4

A pocos días de la muerte de Arturo Aguilar, mejor conocido como ‘Arthur’, integrante de la agrupación mexicana “Real de catorce” otra triste noticia estremece a la industria de la musica;La muerte de Brad Arnold, voz inconfundible de 3 Doors Down. El cantante y fundador de la banda estadounidense murió a los 47 años, luego de enfrentar durante meses una dura batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por sus compañeros a través de redes sociales, donde compartieron un emotivo mensaje de despedida.

Mira: Muere otro actor de Apocalypto: Jaime “Sammy” Ortiz, legendario doble de acción mexicano ¿Qué le pasó?

Brad Arnold, la voz que marcó a una generación con 3 Doors Down, muere a los 47 años / Redes sociales

¿De qué murió Brad Arnold de 3 Doors Down?

Brad Arnold murió el sábado 7 de febrero, nueve meses después de hacer público que padecía una enfermedad grave. De acuerdo con el comunicado oficial de 3 Doors Down, el músico perdió la vida tras enfrentar un cáncer en etapa cuatro.

“Con el corazón lleno de tristeza, compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, vocalista principal y compositor de 3 Doors Down, falleció… a la edad de 47 años”, expresó la banda en Instagram.

El mensaje también detalló que el cantante murió en paz, mientras dormía, acompañado de su esposa Jennifer y su familia más cercana. “Partió rodeado de sus seres queridos tras una valiente batalla contra el cáncer”, añadieron.

La agrupación había cancelado meses antes su gira de verano de 2025 debido al deterioro de su salud, lo que ya había encendido las alarmas entre sus seguidores. Desde entonces, Arnold se mantuvo enfocado en su tratamiento y en pasar tiempo con los suyos.

Mira: Asesinan a balazos al “Chabelo”: ¿quién era el influencer y cómo ocurrió el ataque que estremeció en redes?

Muere Brad Arnold, líder de 3 Doors Down, tras cáncer en etapa 4 / Redes sociales

¿Qué tipo de cáncer tenía Brad Arnold?

En mayo de 2025, el propio artista decidió hablar abiertamente de su diagnóstico a través de un video en redes sociales. Ahí reveló que padecía carcinoma renal de células claras, un tipo de cáncer de riñón agresivo.

Los médicos le informaron que la enfermedad se encontraba en fase avanzada y que ya había hecho metástasis en uno de sus pulmones, lo que complicaba el panorama. El cáncer fue clasificado como etapa cuatro.

Pese a la noticia, Arnold se mostró fuerte y agradecido por el apoyo de sus fans. Sin embargo, con el paso de los meses su estado de salud se volvió más delicado.

La banda recordó su fortaleza y actitud positiva durante el proceso. “Por encima de todo, fue un esposo devoto y un ser humano generoso. Su amabilidad, humor y fe tocaron a todos los que lo conocieron”, escribieron.

Mira: Muere Juan Domínguez Garrido a los 50 años: ¿qué pasó con el excomentarista de TUDN y Cruz Azul?

Muere Brad Arnold, líder de 3 Doors Down, tras cáncer en etapa 4 / Redes sociales

¿Quién fue Brad Arnold de 3 Doors Down?

Brad Arnold fue un músico estadounidense reconocido por ser el vocalista principal, compositor y uno de los fundadores de la banda de rock alternativo 3 Doors Down, grupo que se convirtió en referente del sonido post-grunge de principios de los años 2000. Su nombre completo era Bradley Kirk Arnold y nació el 27 de septiembre de 1978 en Escatawpa, Mississippi, ciudad donde también surgió la agrupación en 1996.

Desde muy joven mostró interés por la música. En los primeros años de la banda no solo cantaba, también se desempeñaba como baterista, combinando ambos roles en los ensayos y presentaciones locales. Con el tiempo asumió por completo la voz principal, convirtiéndose en el sello distintivo del grupo gracias a su estilo rasposo y emotivo.

Arnold fue además el principal responsable del sonido y las letras de 3 Doors Down. Compuso “Kryptonite”, el sencillo que los lanzó a la fama internacional y que, de acuerdo con el propio músico, escribió cuando tenía apenas 15 años. La canción alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100 y abrió la puerta a una serie de éxitos que marcaron a toda una generación.

Bajo su liderazgo llegaron temas como “Here Without You”, “When I’m Gone” y “Be Like That”, piezas que dominaron la radio y consolidaron a la banda como una de las más importantes del rock estadounidense de su época. Con millones de discos vendidos y giras internacionales, 3 Doors Down se ganó un lugar estable en la escena musical.

Mira: La enfermedad silenciosa que acabó con la vida de una querida actriz y, meses después, con la de su esposo