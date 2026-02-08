Muere Juan Domínguez Garrido a los 50 años: ¿qué pasó con el excomentarista de TUDN y Cruz Azul?

Tras la reciente muerte de Jaime ‘Sammy’ Ortiz, el pasado miércoles se confirmó la muerte de Juan Antonio Domínguez Garrido, excomentarista deportivo de TUDN y exjugador de los Arroceros de Cuautla, a los 50 años de edad. La noticia fue dada a conocer por su familia a través de redes sociales, generando múltiples reacciones en el ámbito del periodismo deportivo y del futbol mexicano.

Muere / Redes sociales

¿De qué murió Juan Domínguez Garrido, excomentarista de TUDN?

Tras darse a conocer la muerte de Juan Antonio Domínguez Garrido, no se ha informado oficialmente la causa de su muerte. Hasta el momento, ni familiares ni personas cercanas han confirmado detalles médicos o circunstancias relacionadas con su deceso.

En los mensajes difundidos públicamente, únicamente se ha compartido la confirmación de la pérdida y solicitudes de respeto al proceso de duelo. Tampoco se ha informado que el comentarista enfrentara alguna enfermedad o condición de salud previa.

La ausencia de información sobre la causa ha sido reiterada en distintos comunicados, mientras que en redes sociales han predominado los mensajes de despedida y condolencias por parte de colegas, instituciones y aficionados.

Juan Domínguez Garrido / Facebook

¿Qué dijo la familia de Juan Domínguez sobre su fallecimiento?

La noticia fue confirmada mediante un comunicado difundido por la familia del excomentarista. En el mensaje, Daniela Domínguez, hermana de Juan Antonio Domínguez Garrido, solicitó respeto para el luto familiar y confirmó el fallecimiento.

“Con mucha tristeza les compartimos que mi hermano Juan Antonio Domínguez Garrido ha fallecido” Comunicado de la muerte de Juan Domínguez

El texto no incluye mayores detalles sobre las causas del fallecimiento ni sobre servicios funerarios, limitándose a informar la pérdida y a pedir consideración a medios de comunicación, amigos y conocidos durante este momento.

¿Cuál fue la trayectoria de Juan Domínguez Garrido en el futbol y el periodismo deportivo?

Juan Antonio Domínguez Garrido tuvo una doble faceta dentro del futbol mexicano. En su etapa como jugador profesional, formó parte de los Arroceros de Cuautla durante la década de los noventa, equipo con el que participó en el balompié nacional antes de retirarse de las canchas.

Posteriormente, desarrolló una carrera en los medios de comunicación deportivos, donde se desempeñó como comentarista de radio y televisión. Fue identificado principalmente por su cobertura informativa del Cruz Azul, club al que dio seguimiento durante años dentro de su labor periodística.

Su trabajo lo llevó a colaborar con TUDN, una de las principales plataformas de transmisión deportiva en México, consolidándose como una voz reconocida dentro de la cobertura del futbol nacional.

Tras confirmarse su fallecimiento, diversas instituciones del futbol mexicano emitieron mensajes oficiales. Entre ellas, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) expresó sus condolencias a través de un comunicado en redes sociales.

“La Federación Mexicana de Futbol lamenta el sensible fallecimiento de Juan Antonio Domínguez Garrido, comentarista deportivo de radio y televisión. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos”, se lee en el mensaje difundido por la FMF.

Hasta ahora, no se ha informado si se realizarán homenajes oficiales o actos conmemorativos relacionados con su trayectoria profesional

