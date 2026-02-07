Fabiola Campomanes está de luto: confirma la muerte de su mamá con emotivo mensaje

La actriz Fabiola Campomanes atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. La mañana de este sábado 7 de febrero de 2026, la exparticipante del reality La granja VIP confirmó públicamente la muerte de su mamá a través de sus redes sociales, noticia que rápidamente generó reacciones entre colegas, seguidores y medios del espectáculo.

Fabiola Campomanes revela que su mamá fue sometida a cirugía y está cuidándola. / Redes sociales

¿Cómo confirmó Fabiola Campomanes la muerte de su mamá?

Fabiola Campomanes dio a conocer la noticia minutos después de las 9:00 de la mañana mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram. En el mensaje, la actriz compartió varias fotografías junto a su madre, imágenes que muestran distintos momentos de su vida familiar.

Acompañando las postales, la actriz de telenovelas como Teresa y La bella más fea escribió un breve pero significativo mensaje de despedida:

“Vuela alto mami. Gracias por todo. Ya te extraño. Te amo tanto”. Fabiola Campomanes

La publicación fue suficiente para que seguidores y figuras del medio artístico expresaran su solidaridad ante la pérdida. Sin embargo, Campomanes no agregó información adicional sobre la muerte ni respondió a comentarios, manteniendo un perfil discreto tras el anuncio.

Fabiola Campomanes / Captura de pantalla

¿De qué murió la mamá de Fabiola Campomanes?

De manera oficial, Fabiola Campomanes no ha confirmado la causa de muerte de su madre. No obstante, en enero de 2026, la actriz compartió en redes sociales una fotografía desde una habitación de hospital en la que aparecía acompañada por su hija y su mamá.

En ese momento, explicó que su madre había sido intervenida quirúrgicamente debido a problemas en el colón, una situación que calificó como delicada y que requería cuidados constantes.

En esa misma publicación, Campomanes explicó por qué se había mantenido alejada de proyectos laborales y de sus plataformas digitales, dejando claro que su prioridad era estar presente durante la recuperación de su madre.

“Estos días no he podido explicar mucho, ni subir nada, porque la vida me puso en otro lugar: cuidando a mi mamá después de una cirugía de colon… Estar cerca de nuestros padres cuando nos necesitan no siempre se habla, no siempre se ve bonito, pero es uno de los actos más grandes de amor y conciencia” Fabiola Campomanes

Desde ese mensaje hasta el anuncio del fallecimiento, la actriz no volvió a compartir información relacionada con el estado de salud de su madre.

¿Por qué Fabiola Campomanes se había alejado de la televisión?

La pausa profesional de Fabiola Campomanes se dio de manera gradual durante las primeras semanas de 2026. La actriz, conocida por su constancia en televisión, teatro y redes sociales, redujo notablemente su actividad pública, lo que llamó la atención de sus seguidores.

Fue la propia Campomanes quien explicó que su ausencia respondía a motivos personales y familiares, relacionados directamente con la salud de su madre tras la cirugía de emergencia.

Durante ese periodo, la actriz priorizó el cuidado familiar por encima de compromisos laborales, sin anunciar fechas de regreso ni proyectos próximos. Hasta ahora, no se ha informado si retomará actividades profesionales en el corto plazo.

