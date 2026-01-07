Fabiola Campomanes enciende las alarmas por delicado estado de salud de su mamá; tomó drástica decisión

Fabiola Campomanes preocupó a sus seguidores luego de compartir un mensaje en redes sociales, donde explicó el motivo de su reciente ausencia.

A través de una publicación en Instagram, la actriz que participó en “La granja vip” reveló que ha estado completamente dedicada a cuidar a su mamá, Mari, quien fue sometida a una cirugía, una situación que encendió las alarmas entre sus fans.

En la imagen que acompañó su mensaje se puede ver a Fabiola Campomanes, a su hija Sofía y a su mamá Mari dentro de una habitación de hospital. A pesar del contexto médico, la fotografía transmite unión y amor: las tres aparecen sonriendo, incluso portando gorritos festivos de Año Nuevo, lo que sugiere que, pasaron esta celebración en el hospital.

¿Qué le pasó a la mamá de Fabiola Campomanes y por qué fue sometida a cirugía?

A la mamá de Fabiola Campomanes le pasó que fue sometida a una cirugía de colon, lo que derivó en un delicado estado de salud que obligó a la actriz a alejarse temporalmente de sus actividades y redes sociales para cuidarla de tiempo completo.

La propia Fabiola reveló que su mamá, Mari, se encuentra en proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica y que este momento ha sido fuerte para toda la familia, ya que ahora ella asumió el rol de cuidadora

Aunque la situación es complicada, la actriz dejó ver que enfrenta esta etapa con amor, unión y fortaleza familiar. Por esta razón, tomó la drástica decisión de alejarse de las redes.

“He estado en silencio. No por ausencia, sino por presencia”, escribió la actriz al inicio de su publicación.

Fabiola expresó que su prioridad en estos momentos no es el trabajo ni las redes sociales, sino acompañar a la mujer que le dio la vida.

¿Fabiola Campomanes se retira tras hospitalización de su madre?

La actriz explicó que su mamá, quien durante años la cuidó, la bañó y la sostuvo cuando ella no podía hacerlo sola, hoy es quien necesita de ella. “Algo se mueve profundo cuando entiendes que los roles cambian, que el tiempo no avisa”.

Fabiola Campomanes no ocultó que el proceso ha sido duro. Reconoció que cuidar a un ser querido tras una cirugía importante no es fácil ni bonito, pero sí uno de los actos más grandes de amor.

La actriz también reflexionó sobre un tema que pocas veces se habla abiertamente: el acompañamiento a los padres en momentos de enfermedad. Señaló que estar cerca cuando más lo necesitan es una lección de vida que tarde o temprano llega, y que quienes un día nos sostuvieron, hoy requieren ser sostenidos.

“La mujer que me limpió, me bañó, me cuidó cuando no podía hacerlo sola… hoy necesita de mí”, escribió Fabiola Campomanes.

En la parte final de su mensaje, Fabiola dejó claro que este momento la tiene en un proceso de crecimiento personal. “Aquí estoy. Aprendiendo a cuidar. Aprendiendo a agradecer. Aprendiendo a estar”.

Finalmente, la actriz cerró con una frase que conmovió a todos: “TE AMO MADRE”.

Sin embargo, no reveló si se retirará de proyectos luego de tomar la decisión de dedicarse completamente a su madre.

¿Quién es la mamá de Fabiola Campomanes?

Aunque el nombre de la madre de la reconocida actriz Fabiola Campomanes no es ampliamente conocido públicamente, por las redes se sabe que se llama Mari Rojas, su presencia y el impacto de su relación han sido temas recurrentes en las declaraciones de la actriz.

Fabiola ha compartido que, a pesar de haber tenido una relación complicada durante su infancia y adolescencia, en la actualidad el vínculo con su madre es “excelente” y la llena de amor.

La actriz ha declarado en entrevistas que su madre demostró un profundo acto de sacrificio por la familia.

En un momento de gran necesidad, su mamá fue quien donó un riñón a Amador, el hermano de la actriz, quien padecía insuficiencia renal. Lamentablemente Amador murió tiempo después por su enfermedad, historia que compartió entre lágrimas, la actriz en “La granja VIP”.

