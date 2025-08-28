Fabiola Campomanes se somete a riesgosa operación de emergencia tras sufrir complicaciones de salud

La actriz Fabiola Campomanes encendió las alarmas tras anunciar que ingresó al hospital para someterse a una cirugía que combatirá las secuelas que sufre tras una operación estética, ¿cuál es su estado de salud hoy 28 de agosto?

Fabiola Campomanes estado de salud / Redes sociales

¿Por qué la actriz Fabiola Campomanes está hospitalizada?

A través de redes sociales, Fabiola Campomanes compartió una serie de videos e imágenes de su estancia en el hospital, junto a un mensaje en el que explicó que se sometió a una remoción de los implantes mamarios que le pusieron hace más de 20 años.

“Hoy quiero contarles lo que hice: me removí los implantes mamarios. Como muchas mujeres, hace más de 20 años me hice esa cirugía y, desde entonces, solo conocía mi cuerpo con esa forma. Aunque hace 8 años empecé con problemas (contractura en uno, luego en el otro), decidí tratarlos con terapias en lugar de quitármelos” Fabiola Campomanes

Fabiola Campomanes admitió que, desde hace ya varios años, comenzó a sentir muchas molestias. Si bien las trató en su momento, fueron empeorando poco a poco, por lo que decidió operarse para que removieran los implantes, algo que le costó mucho trabajo, ya que tenía miedo de cómo luciría tras el procedimiento.

“Con el tiempo mi cuerpo me habló más fuerte. Empecé a sufrir una inflamación general, manchas y otros síntomas que entendí podían estar relacionados con un rechazo a los implantes. Y ahí fue cuando lo decidí: era momento de removerlos”, expresó.

¿Cuál es el estado de salud de Fabiola Campomanes hoy 28 de agosto?

De acuerdo con la propia Fabiola Campomanes, la operación fue todo un éxito. Aunque no dio muchos detalles del proceso, indicó que ahora se sentía mucho más tranquila, ya que aprendió a “aceptar” su cuerpo.

“Hoy ya no veo a mi cuerpo desde el miedo, sino desde la conciencia. El cuerpo es lo único que nos va a acompañar hasta el final. Y hoy decido honrarlo, aceptarlo, cuidarlo y, sobre todo, escucharlo”, resaltó.

Y finalizó agradeciéndole a sus médicos, amigos, familia y fans por el gran apoyo que siempre le han dado: “Esta es mi manera de ver las cosas hoy en día. Y aquí estoy, compartiéndolo con ustedes, desde la verdad, desde la gratitud y desde la libertad”, concluyó.

Hasta el momento, la actriz no ha dado más declaraciones sobre su procedimiento reciente, por lo que se desconoce si ya fue dada de alta. En tanto que sus fans le han deseado todo lo mejor en su proceso de recuperación.

Fabiola Campomanes problemas de salud / Redes sociales

¿Por qué Fabiola Campomanes decidió removerse los implantes mamarios?

La misma Fabiola Campomanes explicó que estaba comenzando a desarrollar síntomas que indicaban que su cuerpo estaba rechazando los implantes. Y es que, de acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, un implante de seno no es eterno, pero sí duradero.

Se tienen que hacer chequeos médicos constantes para cerciorarse de que todo esté bien, pues siempre existe la probabilidad de que alguna complicación surja años después de la cirugía.

Una de las más comunes es el “desgaste” del implante, lo que puede provocar una rotura y causar una fuerte afección y síntomas graves como inflamación y dolor de cabeza. Tal como le sucedió a Campomanes.

