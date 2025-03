Exparticipante de La casa de los famosos habría golpeado a Candela Márqurez, novia de Alejandro Sanz

Jonathan Islas, actor y modelo reconocido por su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos de Telemundo, confesó a través de un video en Instagram que enfrenta un problema con el alcohol.

En su mensaje, aseguró que decidió dejar de beber y comenzar un proceso de sanación personal. Esta declaración llega solo unos días después de protagonizar una fuerte discusión entre Jonathan y su pareja, Ferny Graciano, exintegrante de La CQ.

Jonathan Islas y Ferny Graciano protagonizan acalorada discusión

El 28 de febrero, Jonathan Islas y Ferny Graciano se vieron envueltos en un altercado que se volvió viral en redes sociales. Graciano compartió en sus historias de Instagram varios videos donde aparecía llorando y manifestando su desilusión con el actor.

Ferny Graciano y Jonathan Islas pelea / Pixabay/redes sociales

“Uno cree que puede cambiar a las personas, que pueden ser buenas. No, ahora no son buenas. He defendido a capa y espada a esta persona (Jonathan Islas)”, expresó la actriz.

Mientras tanto, Islas respondió con una historia en la que solicitaba a Ferny que llamara a la policía, mientras abandonaba un cuarto completamente desordenado.

Al día siguiente, ambos reaparecieron juntos. La pareja minimizó el conflicto y dijeron que todo se había originado por un “berrinche”. Horas más tarde, compartieron fotos disfrutando de la playa y su rutina de ejercicio, lo que generó sorpresa y escepticismo entre los seguidores.

Este episodio provocó reacciones divididas en redes sociales, con usuarios que compararon la situación con la polémica que Jonathan Islas vivió con la actriz Fabiola Campomanes en 2019.

En ese año, el actor acusó a Campomanes de agredirlo físicamente, mientras que ella afirmó que Islas se volvió violento y la siguió hasta su casa sin su consentimiento, obligándola a huir por seguridad.

Jonathan y Fabiola Campomanes polémica / IG: @fabiolacampomanes / @fernygraciano / @jonathanislasoficial

Javier Ceriani aseguró que Jonathan Islas habría golpeado a Candela Márquez

Según sus declaraciones, Islas no solo enfrenta problemas con el alcoholismo, sino que también tiene problemas de agresividad y ha agredido a varias mujeres del medio artístico.

Ceriani señaló que entre las presuntas víctimas del actor se encuentran Ferry, Fabiola Campomanes, Dayana Garroz y, la que más sorprendió, Candela Márquez, actual pareja del reconocido cantante Alejandro Sanz.

“No solo tiene problemas de alcohol sino de violencia doméstica, entonces Ferry, una de las golpeadas, Fabiola Campomanes, Dayana Garroz y te voy a decir que la cuarta es la pareja de uno de los cantantes más famosos de la música latina, la novia de Alejandro Sanz, Candela Márquez, la española también fue golpeada por Jonathan Islas”.

El presentador manifestó su indignación y condenó las presuntas acciones del actor, exhortando a la industria del entretenimiento a dejar de brindarle oportunidades laborales.

“Estas son 4 mujeres violentadas por Jonathan Islas, ya no lo contraten más, ya no le den más publicidad, 4 mujeres hermosas y exitosas”.

Ceriani también destacó el impacto que estos episodios han tenido en las víctimas, mencionando que a Fabiola Campomanes, en particular, le costó mucho recuperarse de la situación:"De verdad, a Fabiola le costó mucho recuperarse”.

Hasta el momento, Jonathan Islas no ha emitido ningún comunicado en respuesta a estas graves acusaciones.

