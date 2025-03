Pareja de actores de telenovelas en estado de ebriedad pelean; preocupa la seguridad de ella

Ferny Graciano, actriz de ‘La CQ’ y exparticipante de ‘4 elementos’, causó mucha preocupación entre sus seguidores al compartir una intensa pelea con su pareja, el también actor Jonathan Islas, en aparente estado de ebriedad.

Si bien no explicó el origen del pleito, todo parece indicar que hubo violencia de por medio, pues el departamento donde se suscitaron los hechos está completamente desordenado, con ropa y maletas tiradas.

¿Qué pasó entre Ferny Graciano y Jonathan Islas?

En el video del momento, se puede escuchar a la joven quejarse, entre lágrimas, que su pareja no era lo que ella creía. Aunque no especificó el motivo de su acusación, sostuvo que debió irse a la primera señal de que algo “estaba mal”.

“Hola, uno cree que puede cambiar a las personas, que pueden ser buenas. No, ahora no son buenas. He defendido a capa y espada a esta persona (Jonathan Islas)”, expresó para después enfocar la cámara hacia el actor, quien aparentemente también estaba grabando.

Tras mostrar lo desordenado de su departamento, Ferny continuó con su reclamo y dejó ver que habría sido víctima de maltrato: “Esa persona me dijo ‘a la primera señal, huye’. No (yo decía) ‘Jonathan es bueno, Jonathan me quiere, Jonathan es lo mejor que me ha pasado’. Jonathan está mal del pu… cerebro. Yo solo quería estar con él”, manifestó.

Por su parte, Jonathan solamente se limitó a decir que llamará a la policía, al mismo tiempo que salía del lugar y le decía a ella que se fuera también. El video finalizó con ella cerrándole la puerta en la cara, mientras seguía llorando frente a la cámara.

¿Cómo está Ferny Graciano tras pelear con Jonathan Islas?

Tras lo ocurrido, Jonathan Islas subió una historia de Instagram en la cama junto a Ferny Graciano. En la publicación, el actor aseguró que ambos estaban bien y la pelea comenzó por un “berrinche” de ella.

Según su versión, la joven le escondió la maleta, lo que originó todo el conflicto. También aprovechó para criticar a la gente que se ha mostrado preocupada por la seguridad de ella.

“Hola. No aguantan nada. Ayer la señorita me escondió mi maleta y veníamos de fiesta. Solamente se enojó y me enojé porque no encontraba mis cosas. Yo también hice berrinche ayer. No pasó nada. Aquí estamos los dos juntitos”, relató, para después compartir una foto de ellos felices en la playa.

Si bien las celebridades dejaron claro que todo estaba bien entre ellos, los internautas no evitaron sentirse preocupados por la seguridad de ella. Muchos afirman que los hechos solo son una muestra de que su relación es “tóxica”, por lo que le han aconsejado a la joven que “no ignore las red flags”.

Cabe destacar que, en su momento, Fabiola Campomanes, exnovia de Jonathan, lo acusó de violencia física y psicológica, por lo que muchos creen que Ferny estaría viviendo lo mismo.

¿Quién es Ferny Graciano?

Ferny Graciano es una joven actriz que nació el 11 de febrero de 1996. Ha participado en diversas obras musicales, así como en algunos capítulos de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

Alcanzó la fama tras interpretar a ‘Danny’ en la serie juvenil ‘La CQ’. En los últimos años, se ha mantenido alejada de la televisión y ahora está enfocada en subir contenido para redes sociales. Es novia de Jonathan Islas.

