Natasha Dupeyrón como Cynthia Klitbo ¡se rapa para la telenovela Los hilos del pasado! Aparece irreconocible

Natasha Dupeyrón ha generado revuelo entre sus seguidores y en el mundo de las telenovelas tras revelar que tomó una decisión radical para interpretar a ‘Tamara’ en ‘Los hilos del pasado’, el esperado remake de ‘El privilegio de amar’. ¡Se rapó y te tenemos su cambio radical!

Natasha Dupeyrón recarga su mejilla en la mano / @natdupeyron

¿Cómo luce Natasha Dupeyrón rapada para su personaje de Tamara en ‘Los hilos del pasado’?

El mundo de las telenovelas volvió a vibrar después de que Natasha Dupeyrón publicara en sus redes sociales una fotografía en la que aparece completamente rapada.

En la imagen, captada por el actor José Pablo Minor, la actriz luce segura y sonriente, acompañando la publicación con la frase: “Esta soy yo, otra vez, distinta”.

El cambio radical de Dupeyrón tiene una razón clara: encarnar a ‘Tamara’, la villana icónica de la telenovela ‘El privilegio de amar’, ahora reinterpretada en el nuevo proyecto de José Alberto ‘El Güero’ Castro, titulado ‘Los hilos del pasado’.

¿Cuántos cambios de look ha hecho Natasha Dupeyrón para interpretar a ‘Tamara’ en ‘Los hilos del pasado’?

Antes de raparse, Natasha Dupeyrón ya había cambiado su look a un corte corto y rubio, como antesala al momento más drástico. Este estilo fue un guiño directo al personaje de Cynthia Klitbo en 1999, pero la nueva versión busca darle un toque más actual y personal.

La actriz, conocida por producciones como ‘Lola, érase una vez’, ‘Miss XV’ y ‘Qué pobres tan ricos’, comentó que su regreso a las telenovelas después de casi una década ha sido un proceso emocionante y lleno de retos. Además, viajó a Italia para grabar algunas escenas clave de la trama, siguiendo la misma ruta que en su momento recorrió Klitbo durante la versión original.

Natasha Dupeyron anuncia su nuevo personaje en ‘El privilegio de amar’ / Instagram

¿Quién es ‘Tamara’ y por qué Natasha Dupeyrón la interpreta en ‘Los Hilos del Pasado’?

‘Tamara’ es uno de los personajes antagónicos más recordados de la televisión mexicana. En la versión original de 1999, Cynthia Klitbo le dio vida con intensidad y una recordada escena en la que se rapó frente a las cámaras, algo que quedó grabado en la memoria del público.

En el remake, Natasha Dupeyrón asume el reto de interpretar a esta mujer sofisticada, frívola y determinada, que hará todo lo posible para no perder al hombre que ama. La actriz reconoció que se trata de un desafío profesional y un homenaje a Klitbo:

“Hoy empiezo a darle vida a Tamara. Un personaje que fue interpretado hace años de forma inolvidable por Cynthia, a quien admiro profundamente. Tamara vuelve con otra piel, pero el mismo veneno”. Natasha Dupeyrón

Natasha Dupeyron anuncia su nuevo personaje en ‘El privilegio de amar’ / Instagram

¿Cómo reaccionaron los fans al impactante cambio de look de Natasha Dupeyrón para ‘Los hilos del pasado’?

La decisión de Natasha Dupeyrón de raparse para dar vida a ‘Tamara’ en ‘Los hilos del pasado’ no pasó desapercibida. Apenas compartió la imagen en redes sociales, sus seguidores y amantes de las telenovelas se volcaron con mensajes de apoyo, admiración y sorpresa por su valentía y compromiso con el personaje.



“Hermosisisima”

“O sea que sí va a haber rapada en la novela… Wooooow”

“Admiración absoluta”

“No manches, ya te creció… vas a tener que darle un retoque”

“Lo hizo… ¡Qué maravilla será verte como ‘Tamara’!”

“Ya quiero ver esa escena, vuelvo a ver una novela si es necesario”

“No, si lo hizo, veremos una icónica actuación”

“Qué belleza”

“Esto se viene con todo”

“‘Tamara’ ha regresado”

Así fue la escena icónica en la que Cynthia Klitbo se rapó para interpretar y hoy Natasha Dupeyrón está decidida a revivir:

¿Cuándo se estrena la telenovela ‘Los hilos del pasado’, donde Natasha Dupeyrón interpreta a ‘Tamara’?”

La producción ‘Los hilos del pasado’ llegará a la pantalla de Las estrellas a finales de octubre, y el público ya cuenta los días para ver la esperada transformación de Natasha Dupeyrón como ‘Tamara’.

La historia se centrará en los amores, secretos y traiciones que marcarán la vida de sus protagonistas, retomando la esencia del melodrama original pero con una narrativa renovada y visualmente más ambiciosa.

Este remake no solo trae de vuelta a un personaje icónico, sino que también marca el regreso de Yadhira Carrillo a la televisión, quien compartirá créditos con Bárbara López, Emmanuel Palomares y José Pablo Minor.