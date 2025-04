Exestrella infantil rompe en llanto al recibir certificado de prepa: “Cuando era niña, no fui a la escuela”

Natasha Dupeyrón quien recientemente pidió un alto los ataques contra Ángela Aguilar recordada por su trayectoria en telenovelas infantiles como Carita de Ángel y Lola, érase una vez, sorprendió a sus más de un millón de seguidores al compartir un video íntimo en el que rompe en llanto tras recibir su certificado de preparatoria. Pero, ¿por qué esta actriz mexicana no terminó sus estudios cuando era pequeña? La respuesta la dio ella misma: desde muy chica trabajó en el medio artístico, y eso implicó dejar de lado su educación formal.

En una sentida publicación, Natasha explicó que creció con la idea de que “estudiar no era para mí", convencida de que no podía y que no servía para eso. Como muchas otras exestrellas infantiles, los reflectores llegaron primero que los cuadernos, y los libretos ocuparon el espacio que la escuela no pudo tener.

Pero en el caso de Dupeyrón, la deuda con su educación siempre estuvo presente: “Intenté estudiar música una vez, con mucha ilusión. Pero no tenía la escuela terminada y no me dejaron entrar. Y eso me dolió”, confesó.

¿Qué motivó a Natasha Dupeyrón a terminar la preparatoria?

A sus 33 años, Natasha tomó una de las decisiones más importantes de su vida: volver a estudiar. Lo hizo impulsada por un proceso de autoconocimiento y por el acompañamiento de personas cercanas que la motivaron a retomar su educación. Tras años de terapia, logró romper con las creencias limitantes que arrastraba desde la infancia.

“Hace un año, después de mucha terapia (jeje), me atreví. Empecé a estudiar. Me dio miedo, dejé trabajos para poder concentrarme, estudié horas, me frustré, me juzgué, me quise rendir… pero seguí”, relató. Su historia es la de alguien que luchó contra sus propios miedos y ganó. Lo que parecía un paso sencillo para algunos, para Natasha significó conquistar una batalla interna.

Durante este año de estudios, se enamoró de materias que antes la asustaban. Descubrió que el álgebra le apasiona, que la química ya no le intimida y que materias como filosofía, sociología, derecho y psicología le abrieron nuevas puertas. En sus palabras, construir su forma de aprender fue una experiencia transformadora:

“Me armé una mochila con cuadernos, plumones, prit, mi pequeña impresora, una INCREÍBLE calculadora (que lo tiene todo)… y me encantó”. Natasha Dupeyrón

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Natasha Dupeyrón y qué impacto generó su testimonio?

El video publicado por Natasha generó una ola de comentarios positivos y mensajes de apoyo. En poco tiempo, se viralizó en redes sociales, no solo por el logro académico, sino por la valentía de mostrar un momento tan vulnerable. Sus seguidores celebraron su esfuerzo, su constancia y, sobre todo, la inspiración que representa para quienes también se sienten estancados o creen que es tarde para empezar.

“Hoy recibí mi certificado de preparatoria. Con 9.5 de promedio. ¡Nunca imaginé que iba a escribir algo así! Jajaja”, expresó emocionada.

Natasha aprovechó el momento para enviar un mensaje a su “Nata chiquita”, esa versión de ella que alguna vez creyó que no podría: “Hoy abrazo a la Nata chiquita, y le digo: No, no eres tonta. Sí, vas a terminar la escuela. Y un día vas a estar orgullosa. Como hoy”. La publicación se llenó de frases como: “¡Nunca es tarde!”, “Eres inspiración” y “Gracias por compartir tu historia”.

¿Quién es Natasha Dupeyrón?

Natasha Dupeyrón, nacida el 3 de junio de 1991 en Ciudad de México, es una actriz, cantante y modelo mexicana. Hija del actor Humberto Dupeyrón y hermana del dramaturgo Odin Dupeyrón, Natasha ha estado vinculada al mundo del espectáculo desde muy joven. Su familia tiene una larga tradición en la actuación, lo que ha influido en su carrera desde sus primeros años.

Natasha comenzó su carrera en la televisión a una edad temprana, participando en telenovelas infantiles como “Carita de ángel” y “De pocas, pocas pulgas”. A lo largo de los años, ha trabajado en diversas producciones televisivas y teatrales, destacándose en obras como “Vaselina” y telenovelas como “Miss XV” y “Qué pobres tan ricos”. Además, ha incursionado en el cine con películas como “Treintona, soltera y fantástica”, por la cual fue nominada al Premio Ariel como Revelación Femenina.

También recibió nominaciones en los Premios Canacine y las Diosas de Plata en 2023 por su actuación en “Cuando sea joven” junto a Verónica Castro.