Exintegrante de ‘La academia’ triunfa como actriz en Hollywood

Lo que comenzó como un sueño juvenil en un reality musical mexicano, hoy es una carrera consolidada en Hollywood. La querida actriz regia de 35 años, ha recorrido un camino largo, desde su participación en ‘La academia’ hasta protagonizar franquicias internacionales y trabajar con directores de renombre. Se trata de Melissa Barrera.

¿Quién es Melissa Barrera, actriz de Hollywood y exparticipante de La academia?

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Melissa Barrera ha construido una carrera sólida en la industria del entretenimiento, desde sus inicios en un reality musical, hasta llegar a las grandes ligas de Hollywood. A sus 35 años, la actriz mexicana no solo es reconocida por su talento en la actuación, sino también por su disciplina en el medio.

Su primer contacto con la fama llegó en 2011, cuando participó en el reality show La academia, donde, a pesar de quedar en el lugar #18, su carisma y voz destacaron. Pero Melissa no se detuvo ahí. Estudió teatro musical en la prestigiosa Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York.

Su regreso a México no tardó en traer frutos. En 2013 protagonizó la telenovela Siempre tuya Acapulco y dos años después compartió pantalla en el melodrama Tanto Amor, consolidando su presencia en la televisión nacional.

Lee: Captan en video presunto desplante de Eiza a fans que genera debate en redes: ¿Malagradecida o mal momento?

Melissa Barrera / Instagram: @melissabarreram

¿Cómo llegó la actriz Melissa Barrera a Hollywood?

El verdadero parteaguas en su carrera llegó cuando cruzó fronteras hacia Estados Unidos. En 2018, Melissa debutó en la serie Vida, una producción de Starz que fue aclamada por la crítica por su representación honesta de la comunidad latina.

Su gran oportunidad en el cine llegó con el musical In the heights (2021), basado en la obra de Lin-Manuel Miranda. En el papel de Vanessa, Barrera deslumbró por su interpretación vocal.

Pero, fue en el género del terror donde encontró un inesperado nicho. En 2022, protagonizó Scream 5 como Sam Carpenter, la nueva “final girl” de la icónica franquicia. Su actuación fue bien recibida por el público y la crítica, llevándola a repetir el papel en Scream VI (2023), donde mostró que podía liderar una franquicia internacional.

Ese mismo año coprotagonizó el drama musical Carmen junto a Paul Mescal, una reinvención moderna del clásico.

Te puede interesar: Ana Bárbara y Angelina Jolie se dejan ver juntas ¿la cantante debutará en Hollywood?

Melissa Barrera y Jenna Ortega en Scream / Redes sociales

¿Cuáles son los actuales proyectos de la actriz mexicana Melissa Barrera?

Después de su participación en Scream, Melissa Barrera fue despedida de la saga. En una entrevista con Independent, Barrera habló sobre el impacto que tuvo en su vida y carrera su despido de la franquicia. Afirmando que vivió un periodo muy difícil, enfrentando una profunda crisis personal y profesional durante diez meses, al punto de pensar que su vida se había derrumbado.

Posteriormente, redirigió su carrera hacia otros proyectos. En 2024, apareció en las comedias de terror Abigail y Your Monster, recibiendo elogios por su capacidad de balancear lo cómico con lo macabro.

Para este 2025, su carrera sigue en ascenso con su participación en la serie The copenhagen test, una producción de Peacock protagonizada junto a Simu Liu y producida por el reconocido cineasta James Wan. Este proyecto, con tintes de ciencia ficción y thriller psicológico, promete ser otro punto de inflexión en su carrera.

Otro de sus proyectos, será “The collaboration”, un trabajo cinematográfico que se centra en la relación entre los artistas Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat. Melissa participará en este filme y se espera se estrene a finales de 2026.

Lee: Eiza González: Llaman “modesta” a la actriz por revelar que perdió papeles por bonita y ¡ella se defiende!