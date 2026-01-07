Alfredo Adame estalla en vivo y agrede a un internauta; el VIDEO que incendió las redes: “Te callas”

Alfredo Adame sigue dando mucho de qué hablar. Tras haberse sincerado sobre los intentos de abuso que habría sufrido por parte de un sacerdote en su infancia, ahora se enfrasca en una intensa pelea con un internauta durante una transmisión en vivo, desatando así muchas críticas en redes sociales.

Alfredo Adame

¿Cómo fue la pelea entre Alfredo Adame y un internauta durante una transmisión en vivo?

A través de diversas redes sociales, se ha viralizado un video en el que se puede escuchar a Alfredo Adame, ganador de La granja VIP, discutiendo con un usuario que se identifica como Parababire por un aparente malentendido.

Y es que, al parecer, el problema se suscitó después de un “error” cometido por el equipo del actor. Según internautas, se estaban agendando “citas” con diversos creadores de contenido para platicar, pero se les “pasó” pactar una con una chica identificada como ‘La París’, quien se dedica a comentar realities.

Esto provocó el enojo de Parababire, quien aparentemente es amigo de ‘París’, y no dudó en reclamarle a Alfredo Adame durante una emisión en vivo con sus fans. El joven dijo que no le parecía justo que hayan “dejado de lado” a su compañera.

Si bien Adame aclaró que todo fue un “malentendido” y que siempre está dispuesto a conversar con sus fanáticos, el influencer aseguró tener todo el derecho a reclamar por lo ocurrido. A partir de este punto, las cosas se salieron de control, pues Alfredo le empezó a exigir que “lo respetara”.

“Estás hablando tonterías… A mí tampoco me grites, cab… No sabes respetar. Te callas” Alfredo Adame

Parababire comenzó a decir que, para Adame, todo el mundo hablaba “tonterías” y reiteró que solo estaba defendiendo a su amiga. En tanto que otros usuarios presentes se metieron en la discusión y hasta insultaron al creador de contenido. La pelea terminó con el actor despidiéndose de todos y mandando saludos.

Que dramon el team de adame con adame en tik tok hahha #LaGranjaVIP pic.twitter.com/6CXtVAzZzP — Eli (@esrv21) January 6, 2026

¿Alfredo Adame se disculpó por haberse peleado con un usuario en una transmisión en vivo?

Hasta el momento, Alfredo Adame, exconductor de Hoy’, no se ha pronunciado sobre su altercado con Parababire. En tanto que este último comenzó a reclamarles a los fans del actor por no haberse solidarizado con “La París”, asegurando que ella también era una gran fan de Adame.

El asunto dividió comentarios en redes sociales. Si bien algunos consideran que Alfredo se portó muy “grosero” y “agresivo” con el usuario, otros creen que el tema escaló de manera innecesaria; acusando al influencer de armar polémica para “llamar la atención”.

Por otra parte, ‘La París’ tampoco ha emitido comentarios al respecto, pero Alfredo comentó que habían hablado hace algunos días y todo parecía estar bien.

¿Alfredo Adame estará en Big Brother versión España?

En medio de todo este asunto, se ha filtrado que, presuntamente, Alfredo Adame, ex de Mary Paz Banquells, presuntamente estaría contemplado para la nueva temporada de Big Brother versión España, también conocida simplemente como ‘El gran Hermano’.

Aunque esto es solo un rumor que comenzó en redes sociales, en su momento, el propio Alfredo confirmó que sí había recibido una propuesta para entrar al famoso reality. Si bien en ese entonces no aclaró si llegó a considerar la invitación, muchos fans tienen la esperanza de verlo en el concurso.

Cabe mencionar que Alfredo Adame tiene mucha experiencia en realities. Estuvo en dos temporadas de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’ y recientemente ganó ‘La granja VIP’.

