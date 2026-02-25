Muere influencer y tiktoker de 22 años en trágico accidente automovilístico; ¡Auto quedó destrozado! VIDEO

A mediados de diciembre de 2025 trascendió que Lucero López, exReina de belleza mexicana, murió en un trágico accidente automovilístico, causando tristeza entre colegas y familiares.

Ahora, el mundo digital se encuentra de luto, luego de confirmarse la trágica muerte de un querido influencer de apenas 22 años de edad, que se protagonizó un mortal accidente automovilístico. La muerte del también tiktoker, de más de 600 mil seguidores, ha conmocionado a amigos y seguidores, quienes ya lo despidieron en sus publicaciones más recientes. Te damos más detalles de este lamentable suceso.

¿Qué famoso influencer y tiktoker murió en un accidente automovilístico recientemente?

La noche del martes 24 de febrero se confirmó la muerte del influencer francés Young Melvyn, conocido en TikTok como 4Melvn, quien falleció a los 22 años luego de sufrir un accidente automovilístico en una autopista a las afueras de París.

Con apenas 22 años de edad, 4Melvn había logrado posicionarse como una figura emergente dentro del mundo digital francés y también reconocido en otras partes del mundo.

En su última publicación de Instagram, sus seguidores se han despedido, recordándolo por su humor y su contenido en redes, aquí algunos comentarios:



“Descansa en paz mi hermano, gracias por todo lo que pudiste hacer”,

“Buen viaje, mi amigo” y,

“No lo puedo creer. Esto nos muestra cómo la vida no es nuestra”.

¿Cómo fue el accidente automovilístico en el que murió el tiktoker 4Melvn?

Según los primeros reportes, 4Melvn perdió el control de su vehículo cuando circulaba por la autopista A6b, una vía rápida que conecta con París, en Francia. El impacto contra el muro de contención fue tan severo que no tuvo posibilidad de sobrevivir.

El trágico percance ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana del lunes, cuando el joven se dirigía hacia París. Por causas que aún no han sido esclarecidas, su automóvil se desvió repentinamente y terminó estrellándose contra el muro de contención de la autopista.

Paramédicos y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar; sin embargo, al llegar confirmaron que el creador digital ya no presentaba signos vitales y fue declarado muerto en el sitio.

Hasta el momento, las autoridades francesas no han informado oficialmente qué provocó el accidente. Se abrió una investigación para poder determinar si existieron factores como exceso de velocidad, fallas mecánicas o alguna otra circunstancia.

@hugodecrypte En 2025, 3 260 personnes sont déc*dées sur les routes en France métropolitaine, selon la Sécurité routière, soit une hausse de plus de 2% par rapport à 2024. ♬ Nocturnal - Wonder Dark

¿Quién fue Young Melvyn y qué contenido hacía en redes?

Young Melvyn, conocido en redes sociales como 4Melvn, era un creador de contenido enfocado principalmente en videos de música, consejos de moda y estilo de vida.

Su estilo y carisma lo llevó a crear una comunidad que superó los 600 mil seguidores, con quienes también compartía su día a día y hablaba sobre las tendencias juveniles.

En sus tiktoks se destacaba, en varias ocasiones, por su energía y sentido del humor, además de que siempre imponía una moda diferente y sus looks conectaban con su audiencia.

