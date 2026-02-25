Muere hija de Martin Short: Filtran AUDIO de la emergencia que revela detalles de la tragedia; ¡Esto dice!

La industria Hollywoodense se vistió de luto el martes 24 de febrero, luego de que se confirmara la muerte de Katherine Hartley Short, hija del reconocido actor Martin Short, figura emblemática de la comedia y actual protagonista de la serie Only murders in the building. Tras ser hallada sin vida en su domicilio, filtraron el audio en el que se revela la llamada de emergencia. ¿Qué decía?

Katherine Short, hija de Martín Short murió a los 42 años / Facebook

¿De qué murió Katherine Short, hija del famoso actor y comediante Martin Short?

De acuerdo con los primeros informes dados a conocer por TMZ, Katherine Short, hija de Martin Short, fue encontrada sin vida en su residencia ubicada en Hollywood Hills la tarde del lunes.

Fuentes policiales que fueron mencionadas por el mismo medio, indicaron que Katherine, quien tenía 42 años de edad, presuntamente se habría disparado con un arma de fuego.

Tras la primera información filtrada, se compartió un breve comunicado con la prensa estadounidense en el que se confirmó el deceso de Katherine Hartley Short y se pidió respeto para la familia en este difícil momento.

“ Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento ”, se leía en el mensaje.

Tragedia en Hollywood: fallece hija de Martin Short. / Redes sociales

¿Qué dice la llamada de emergencia al 911 sobre la muerte de Katherine Short?

De acuerdo con la información difundida por medios estadounidenses, una llamada de emergencia al 911 realizada alrededor de las 18:41 horas alertó al Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

El audio, revelado posteriormente por portales como Daily Mail y TMZ, detalla que la herida fue descrita como “autoinfligida” por el operador que recibió el aviso.

Según el registro de la comunicación de emergencia, la persona que contactó a las autoridades informó haber estado con Katherine momentos antes, pero señaló que no podía ingresar al dormitorio de la vivienda. Al arribar los servicios de emergencia, confirmaron que la mujer no presentaba signos vitales.

El Departamento de Policía de Los Ángeles indicó a la revista People que el caso se investiga como un posible suicidio.

¿Qué otras pérdidas familiares ha atravesado Martin Short?

Esta tragedia revive otros episodios dolorosos en la vida del actor Martin Short. En 2010, el actor perdió a su esposa, Nancy Dolman, tras una batalla contra el cáncer de ovario, luego de 36 años de matrimonio.

En sus memorias publicadas en 2014, Short describió aquella experiencia como “ la cosa más terrible ” que le ocurrió.

El comediante también quedó huérfano a los 20 años, enfrentando pérdidas significativas desde temprana edad. Junto a Dolman, adoptó a Katherine y a sus hermanos Oliver y Henry, formando una familia que, pese a la fama del actor, mantuvo un perfil mayormente reservado.

