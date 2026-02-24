¡Muere hija de Martin Short! Filtran VIDEO de ¿sus últimos momentos? Esto se sabe

Katherine Short, hija del actor canadiense Martin Short, murió a los 42 años. La noticia se dio a conocer en las últimas horas y generó reacciones entre seguidores del intérprete, reconocido por su trayectoria en cine y televisión, ¿qué pasó, revelaron sus últimos momentos ten un video? Te contamos todos los detalles.

¡Conmoción! Hija de Martin Short muere y aparece video. / Foto: Redes sociales

Muere Katherine Short, hija de Martin Short

Katherine Elizabeth Short, hija del actor canadiense Martin Short, murió a los 42 años, según confirmó su familia en un comunicado publicado en redes sociales.

“Con el corazón roto compartimos el fallecimiento de nuestra querida hija, Katherine Hartley Short. No hay palabras para la profundidad de esta pérdida. Nuestra familia está devastada, y pedimos privacidad mientras lamentamos este inimaginable corazón roto. Katherine era la luz de nuestras vidas llena de calor, bondad y una alegría que tocó a todos los que conoció. Esa luz nunca desaparecerá en nuestros corazones. Siempre amado. Para siempre nuestra hija”, señala el mensaje compartido con en las redes sociales de Martin Short.

Hasta ahora no se han difundido más detalles sobre las circunstancias de su muerte. La familia solicitó respeto a su privacidad mientras atraviesa este momento.

¿De qué murió Katherine Elizabeth Short, hija de Martin Short, y cómo fueron sus úlimos momentos?

Luego de que la familia informó el fallecimiento de Katherine Short, comenzaron a conocerse datos adicionales sobre lo ocurrido el 23 de febrero. Ese día, el Departamento de Policía de Los Ángeles recibió una llamada de emergencia desde una residencia en Hollywood Hills, lo que movilizó a los servicios de auxilio.

Elementos de emergencia acudieron al domicilio tras el reporte y realizaron las diligencias correspondientes en el lugar por una persona con lesiones autoinflingió. La información fue confirmada posteriormente por autoridades locales.

Más tarde, el Departamento de Policía de Los Ángeles informó a People que el caso fue clasificado como suicidio y que la persona involucrada sería Katherine Elizabeth Short. Hasta ahora, no se han dado a conocer más detalles públicos sobre el hecho.

En el video que volvió a circular en redes sociales se observa a Martin Short llegando a un evento público acompañado de tres mujeres. El grupo se detiene unos segundos frente a las cámaras; posan alineados mientras los flashes iluminan la entrada del lugar. Short permanece al centro, con las manos entrelazadas, mientras intercambia algunas palabras breves y sonríe hacia los fotógrafos. A su lado, las mujeres miran al frente y esperan a que termine la ráfaga de imágenes antes de avanzar.

Entre ellas se encuentra Katherine Elizabeth Short, su hija mayor, quien mantuvo un perfil privado a lo largo de los años. Su presencia en ese tipo de actos no era habitual. De hecho, solo fue vista en contadas apariciones públicas antes de 2020, generalmente en salidas captadas por paparazzi o en fotografías de archivo.

El registro corresponde a una de las últimas veces que se le vio acompañando a su padre en un evento abierto a la prensa. Tras posar unos instantes, el grupo se retira del encuadre y entra al recinto, sin ofrecer declaraciones.

BREAKING: ACTOR COMEDIAN MARTIN SHORT’S DAUGHTER DIES BY SUICIDE AT AGE 42 👀



Katherine died from a self-inflicted gunshot wound. LAPD and the fire department responded to her Hollywood Hills home Monday, shortly after 6:40 PM PT, where she was found deceased.



Katherine -- the… pic.twitter.com/OfJ0DXsPzV — SANTINO (@TheRealSantino) February 24, 2026

¿Quién era Katherine Short?

Katherine Short fue hija adoptiva del actor canadiense Martin Short y de la actriz Nancy Dolman, quien murió en 2010 a causa de cáncer. Formó parte de la familia Short desde temprana edad y creció alejada de los reflectores que han acompañado la trayectoria artística de su padre.

En el ámbito académico, cursó la licenciatura en Psicología en la Universidad de Nueva York y posteriormente realizó una maestría en Trabajo Social en la Universidad del Sur de California. Su formación estuvo enfocada en el acompañamiento y la atención a personas desde el campo de la salud mental.

A diferencia del entorno profesional de su padre, Katherine desarrolló su carrera como trabajadora social. Colaboraba con una clínica donde brindaba apoyo psicoterapéutico, desempeñándose en el ámbito comunitario y clínico, lejos de la industria del entretenimiento.

