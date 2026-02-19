Muere Eric Dane: Así lucía el actor de Grey’s anatomy y Euphoria, en sus últimos momentos, ¡en los huesos! FOTOS

La muerte de Eric Dane, famoso actor de Hollywood, recordado por su papel de ‘McSteamy’ en Grey’s anatomy, ha consternado a los fans de la serie, y a la comunidad cinematográfica, pues había sido diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) hace algún tiempo. Recientemente se difundieron imágenes de su aspecto, apenas poco tiempo antes de su fallecimiento. ¿Cómo lucía?

Eric Dine murió a la edad de 53 años tras diagnostico de esclerosis lateral amiotrofica / IMDb

¿Cuándo le diagnosticaron ELA al actor Eric Dane?

Eric Dane reveló que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también llamada ALS por sus siglas en inglés (amyotrophic lateral sclerosis), en abril de 2025. ¿Cómo se dio cuenta del padecimiento?

Así ocurrieron los hechos:



En ese mismo mes, el actor decidió hacer pública la noticia durante una entrevista con People, donde expresó que contaba con el respaldo de su familia y que seguiría adelante con su trabajo en la serie Euphoria .

. Aunque los primeros indicios aparecieron en 2024 (entre ellos, debilidad en una de sus manos) no fue sino hasta abril de 2025 cuando los especialistas confirmaron el diagnóstico, momento en el que Dane optó por compartirlo con la prensa.

Eric Dane revela que perdió movilidad por esclerosis lateral amiotrófica / Instagram: @realericdane

¿Cómo lucía el actor Eric Dane en sus últimos momentos de vida?

El actor Eric Dane dejó huella en la pantalla, pero el diagnóstico de ELA frenó, de manera considerable, su continuidad en nuevas producciones, ya que se trata de una enfermedad progresiva.

Los síntomas de la esclerosis lateral múltiple, pueden ir desde debilidad en las extremidades del cuerpo, pérdida de motricidad, poca fuerza en los músculos, entre muchos otros.

Dicha enfermedad se encargó de ir atrofiando a Eric Dane, quien fue visto visiblemente disminuido en una silla de ruedas, pues la dificultad para caminar es una de las consecuencias de dicho padecimiento.

En la imagen el actor se ve más delgado, debilitado y con un semblante serio. La cuenta de Instagram “reinavenenosa” hizo una comparación de cómo lucía ahora, a diferencia de su personaje en Grey’s anatomy.

Eric Dane, actor de Euphoria y Grey’s anatomy / IG: reinavenenosa y canva

¿Cuál fue la trayectoria de Eric Dane en cine y televisión?

Eric Dane fue un actor estadounidense que construyó una sólida trayectoria en televisión y cine, destacándose por dar vida a personajes carismáticos y con una marcada intensidad tanto física como emocional.

Inició su camino artístico en la década de los noventa con apariciones en series reconocidas como:



Saved by the bell ,

, The wonder years y

y Charmed, donde encarnó a Jason Dean.

El punto de inflexión en su carrera llegó en 2006, cuando se sumó al elenco de Grey’s anatomy interpretando al cirujano plástico Mark Sloan. Tras despedirse de la serie, asumió el rol protagónico en The last ship (2014–2018) y más recientemente, participó en Euphoria, donde interpretó a Cal Jacobs.

En el cine, Dane también ha formado parte de diversas producciones comerciales. Aquí algunos de sus trabajo:



En 2008 integró el elenco de Marley & me ,

, posteriormente apareció en Valentine’s day y,

y, participó en el universo de superhéroes con X-Men: The Last Stand.

