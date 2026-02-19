Querida influencer es hallada sin vida en su cama; revelan dura lucha silenciosa ¿de terrible enfermedad metal?

A pocas horas de haber anunciado la muerte del influencer Damiano Alberti a causa del cáncer, se suma otra tragedia, la de la influencer y médica militar Lucy Wilde, de 25 años de edad.

¿De qué murió Lucy Wilde, influencer y médica militar?

De acuerdo con el medio local “YorkshireLive”, Lucy fue hallada sin vida luego de no presentarse a sus labores matutinas en la base militar. El Ejército Británico inició una investigación formal para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Hasta el momento, las autoridades han señalado que el fallecimiento no está siendo tratado como sospechoso. Sin embargo, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la causa de la muerte, por lo que el caso continúa bajo revisión.

Lucy Wilde formaba parte del Royal Army Medical Corps y recientemente había sido ascendida a cabo. Se desempeñaba con los Welsh Guards antes de ser destinada a Warminster. Sin embargos sus amigos han dejado mensajes de despedida a Lucy, que indican que la influencer y médico militar se enfrentaba a una lucha contra la salud mental.

Muere Lucy Wilde, médica militar e influencer fitness, a los 25 años / Redes sociales

¿Quién era Lucy Wilde,influencer y médica militar?

Lucy era descrita como una joven dedicada, alegre y profundamente comprometida con su vocación. En el homenaje publicado por los Welsh Guards el 12 de febrero, sus compañeros destacaron su profesionalismo y valentía.

“Era conocida por su calma bajo presión, su incansable cuidado por los demás y su compromiso inquebrantable con su labor”, señaló el mensaje. También recordaron un “incidente con múltiples víctimas” en el que trabajó sin descanso para atender a sus compañeros. “Sus acciones ese día fueron extraordinarias, y fue justamente reconocida por su valentía y profesionalismo”.

Su amigo Chris Morgan la recordó como una persona alegre que aportó “luz” a su entorno: “Lucy era la luz en cada habitación a la que entraba. Siempre sonriendo, siempre conversando, siempre tomándose el tiempo para hablar con todos. A menudo nos deteníamos a platicar cuando nos cruzábamos: conversaciones de verdad, llenas de risas. Era hermosa por dentro y por fuera, muy querida por todos, y tenía una vida increíble por delante”.

Además de su carrera militar, Lucy tenía una comunidad de más de 17 mil seguidores en Instagram y TikTok, donde compartía consejos de entrenamiento físico y motivación. Su última publicación fue el 4 de febrero, un día antes de su muerte, cuando subió un video de su cachorro Bruno.

¿Lucy Wilde tenía problemas de salud mental?

Aunque no existe confirmación oficial sobre problemas de salud mental, dos mensajes publicados por amigos cercanos dejaron entrever que la joven podría haber estado atravesando momentos difíciles.

Por su parte, su amiga Steph Busby expresó su enojo y señaló: “He pasado las últimas 24 horas sintiendo una sensación abrumadora de enojo. Enojo de que el Ejército haya fallado otra vez… cuando se trata de la salud mental”.

Las palabras de sus amigos han abierto una conversación en redes sociales sobre el bienestar emocional dentro de las fuerzas armadas. Mientras continúa la investigación, familiares, compañeros y seguidores recuerdan a Lucy Wilde como una joven valiente, inspiradora y comprometida con ayudar a los demás.

