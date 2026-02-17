Muere influencer de 23 años tras dura batalla contra cáncer en la pierna; así lo despidieron

Hace unos días nos conmocionó la muerte del actor James Van Der Beek, protagonista de la serie “Dawson’s Creek”, quien perdió la batalla contra el cáncer de colon. Lamentablemente, otra vida se apaga a causa de esta enfermedad.

En esta ocasión se trata de un reconocido y joven influencer que, durante los últimos años de su vida, enfrentó con valentía un duro proceso contra el cáncer: se trata del creador de contenido de Damiano Alberti

Muere el influencer italiano Damiano Alberti a los 23 años. / Redes sociales

¿Cómo despidieron a Damiano Alberti, influencer que murió?

Tras varias semanas de ausencia en redes sociales, el pasado 16 de febrero la familia de Damiano Alberti anunció su fallecimiento a través de Instagram:

“Una parte de nosotros se ha ido para siempre; Damiano ahora está libre de todo lo que vivió. Gracias por haberlo apoyado y respetado siempre. Quería mucho a toda su comunidad y estaba orgulloso de lo que había logrado construir”, expresó la familia.

En medio del dolor, Federico Alberti, su hermano, también reaccionó al mensaje con un agradecimiento especial para los seguidores del influencer: “Gracias a todos por permitir que mi hermano viva parte de su gran sueño”.

¿De qué murió Damiano Alberti?

Damiano Alberti murió a los 23 años tras una batalla contra el cáncer en la pierna, enfermedad que enfrentó desde el 2023 cuando fue diagnosticado con un tumor en su pierna, el cual se descubrió era maligno.

Durante meses compartió con sus seguidores avances, recaídas, hospitalizaciones y reflexiones sobre su proceso.

Con el paso del tiempo, su estado de salud se fue agravando debido a las complicaciones derivadas del tratamiento. Finalmente, el creador de contenido fue hospitalizado y, días después, se confirmó su muerte.

¿Quién fue Damiano Alberti, influencer que murió de cáncer?

Damiano Alberti fue un influencer italiano de 23 años, conocido por compartir contenido de estilo de vida y, especialmente, por documentar de manera abierta y honesta su lucha contra un tumor maligno en la pierna, diagnosticado en 2023.

A partir de ese momento, su actividad en redes —Instagram, TikTok, YouTube y Twitch— se convirtió en un testimonio público de su proceso: tratamientos, recaídas, avances y reflexiones personales.

Sin embargo antes del cáncer, el creador de contenido solía hacer entrevistas callejeras, compartir reseñas de restaurantes, paseos junto a su novia Martha y eventos como la Fórmula Uno

Su familia anunció su muerte a través de Instagram, agradeciendo el apoyo que la comunidad le brindó durante todo este tiempo

