Kenia Lechuga, de Exatlón, ¡enfrenta lesiones y arriesga su movilidad! “Un precio que estoy dispuesta a pagar”

A la deportista de alto rendimiento Kenia Lechuga, practicar remo ya comenzó a pasarle factura y ha afectado severamente su cadera debido a los movimientos repetitivos. Ya tuvo una cirugía, sin embargo, es firme en asegurar que no se dará un descanso para recuperarse, pues vida solo hay una y hay que disfrutarla.

No te pierdas: Exparticipante de Acapulco Shore y Exatlón toma drástica decisión tras la muerte de su bebé

Kenia Lechuga no se detiene pese a dolor y cirugía. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas/Redes sociales

¿Qué le pasó a Kenia Lechuga y cuál es su estado de salud?

“El remo es un deporte muy demandante. Se ocupa gran parte del cuerpo y es de las pruebas más dolorosas, pero me he enfocado en romper mis propias creencias y decirme: ‘Sí puedo’. Hace 2 años me operaron de la cadera por el movimiento repetitivo del remo: Doblamos las rodillas al frente y hacia atrás, lo que ocasiona que el hueso de la cadera roce constantemente con el de pierna al grado de desgastar y romper el labrum (tejido fibrocartilaginoso que rodea la cadera)”, dijo Kenia Lechuga.

Confesó que, aunque su operación fue exitosa, no ha sanado por completo. “Es una recuperación rápida. Me operaron y 4 meses después gané la medalla del mundial. El problema es que sigo remando y el área se sigue lastimando. Mientras lo siga haciendo, esta cadera continuará así. No me queda de otra más que descansar, tomar terapia, medicamentos y pastillas de colágeno para mantenerme”.

Su disciplina la obliga a entrenar a diario. “El remo implica demasiada fuerza física y técnica. Es decir, se debe tener mucho nivel en el agua y fuerza en el abdomen. No es fácil hacer avanzar un barquito delgado que pesa 14 kilos. Se necesita mucha concentración. Remo los 7 días, 2 horas diarias”.

Sabe que debería darse un descanso para recuperarse, pero no es intención hacerlo.“Todavía siento un poco de molestia. Se ha vuelto mi única traba en este deporte tan bonito. Tendría que quedarme en una cama postrada para que la cadera se recupere, pero no es mi intención. Hay que vivir”.

“Esa gelatina (labrum) la tenemos para que los huesos no choquen entre sí. En caso de que llegue a pasar eso, tendrían que colocar una placa. Eso sería lo peor que me pudiera pasar, pero no me da miedo, casi todos los viejitos la tienen. No pensemos en eso”, reiteró la deportista.

Reconoce que los deportistas arriesgan mucho. “Hacer deporte una hora al día y algo tranquilo es saludable. Lo que hacemos nosotros no lo es, porque llevamos el cuerpo al límite. Querer ser el mejor del mundo significa sacrificar la salud. Vale la pena y, a mi parecer, la vida es de riesgos. En ocasiones te puedes caer de la patineta o de la bicicleta. Yo decidí sacrificar mi cuerpo por mi deporte. El remo me gusta mucho y me apasiona. He pisado lugares que nunca imaginé. Es un precio que estoy dispuesta a pagar hasta que el cuerpo aguante”.

No te pierdas: ¿Javi Márquez, exparticipante de Exatlón México, se murió? El atleta desmintió la noticia falsa

Kenia Lechuga y el costo físico del alto rendimiento. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas/Redes sociales

¿Kenia Lechuga regresará a Exatlón México?

En otro tema, Kenia Lechuga nos habló de las razones por las que ya no planea pisar de nuevo Exatlón México. “Antes me hubiera gustado regresar. Es una experiencia muy cool, solo que, por ahora, ya no lo haría. Estoy en mi mejor momento y regresar a Exatlón sería dejar a un lado mi deporte. No es el tiempo y no lo haré por dinero”.

Por último, externó su emoción por haber estado en el juego de tocho bandera que organizó TV Azteca previo a la transmisión del Super bowl: “El ProtaBowl fue una experiencia muy bonita. Aunque sentí nervios porque no sé nada de futbol americano. Sin embargo, siempre digo que sí a todo (ríe). Me gusta salir de mi zona de confort. A veces es bueno sentir que eres mala en algo (ríe)”.

No te pierdas: ¿Quién es Sofía Arroyo? La atleta señalada de ser la presunta amante Heliud Pulido de Exatlón

Kenia Lechuga no planea regresar a Exatlón México. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas/Redes sociales

¿Cuál es la lesión de Kenia Lechuga?

El labrum tiene como función el mantener estable y funcional las articulaciones de la cadera y el hombro. Su estructura es en forma de anillo fibrocartilaginoso, el cual rodea y protege las articulaciones.

El desgarro labral se ocasiona por accidentes, caídas, osteoartritis y los movimientos repetitivos, que se pueden presentar por el choque anormal entre el acetábulo y el fémur.

Existen tratamientos adecuados, pero dependerá de la gravedad del problema. Se recomienda fisioterapia, medicamentos para la inflamación, descanso y terapia física. También existe la posibilidad de que se realice una intervención quirúrgica.

No te pierdas: Lorenzo Figueroa revela qué le dijo Chayanne antes de entrar a Exatlón ¡no lo vas a creer!

¿Quién es Kenia Lechuga?

Es una atleta de alto rendimiento en remo.

Compitió en las Olimpiadas Nacionales de México de 2008 a 2012, 2014 y 2015, donde obtuvo medallas de oro, plata y bronce.

En 2016 quedó en tercer lugar en la Calificación Olímpica de Latinoamérica, en Chile.

Formó parte del reality Exatlón México

En 2019 ganó medalla de bronce en la Copa del Mundo de Remo en Bulgaria.

2023: Recibió la medalla de plata en el Mundial de Remo.

El año pasado obtuvo medalla de oro en la II Copa del Mundo de Remo.

Cuenta con 341 mil seguidores en Instagram y 71.5 mil en TikTok.

No te pierdas: ¡Desgracia en Exatlón! Querida exparticipante sufre la muerte de sus dos bebés: “El corazón hecho pedazos”

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.