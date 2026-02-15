Influencer asegura haber ido a la escuela con Bad Bunny y revela foto inédita de su infancia en Puerto Rico

La figura de Bad Bunny volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX. Más allá del impacto musical y visual de su presentación, el cantante puertorriqueño generó reacciones en distintos ámbitos, desde el entretenimiento hasta las redes sociales, donde figuras públicas y creadores de contenido se sumaron a los mensajes de apoyo y reconocimiento hacia su trayectoria.

Bad Bunny / Captura de pantalla

¿Cómo lucía Bad Bunny cuando iba al kínder?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Estrella del mar publicó una fotografía que, de acuerdo con su testimonio, muestra a Bad Bunny durante su etapa en el kínder. La imagen llamó la atención por tratarse de un registro poco conocido de la infancia del artista, quien en la actualidad es una de las figuras más influyentes de la música latina a nivel global.

La influencer acompañó la publicación con un mensaje en el que señaló que ambos estudiaron juntos durante esa etapa escolar. En el texto destacó su orgullo por el camino que ha recorrido el cantante y por la proyección internacional que ha alcanzado, subrayando sus raíces puertorriqueñas. La fotografía comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios reaccionaron al contraste entre la imagen infantil y el presente del intérprete.

Bad Bunny se ha caracterizado por mantener ciertos aspectos de su vida personal fuera del foco mediático, por lo que este tipo de imágenes de su niñez suelen generar interés entre sus seguidores. Hasta el momento, el artista no ha reaccionado públicamente a la publicación de Estrella del mar, pero el contenido se mantiene activo y acumulando interacciones.

Bad Bunny en el Kínder / Captura de pantalla

¿Qué dijo Estrella del mar sobre su relación con el Bad Bunny?

En el mensaje que acompañó la fotografía, Estrella del mar expresó sentirse orgullosa del crecimiento profesional de Bad Bunny y del impacto que ha tenido como representante de Puerto Rico y de la comunidad latina. En su publicación escribió:

“Orgullo vegabajeño y puertorriqueño. Desde kínder juntos y hoy sigues brillando, poniendo en alto a todos los latinos con tu humildad y hermoso corazón, Benito Martínez”. Estrella de mar

La influencer aseguró que la imagen corresponde a los años en que ambos asistían al kínder en el municipio de Vega Baja, Puerto Rico. Este dato fue retomado por distintos usuarios y medios digitales, quienes comenzaron a compartir la historia como una anécdota que conecta el presente del artista con sus orígenes.

La publicación se dio en un contexto en el que Bad Bunny recibió múltiples muestras de apoyo tras su participación en el Super Bowl LX, evento realizado el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La presentación incluyó una selección de sus temas más populares y contó con invitados especiales como Lady Gaga y Ricky Martin, lo que amplificó su alcance mediático.

¿Quién es Estrella del mar y por qué su publicación se hizo viral?

Estrella del mar Meléndez Pabón es una creadora de contenido originaria del sector La Línea, en el barrio Almirante Sur del municipio de Vega Baja, Puerto Rico. En redes sociales ha ganado notoriedad por compartir aspectos de su vida personal y profesional, además de contar con una comunidad de seguidores que sigue de cerca sus publicaciones.

Además de su faceta como influencer, Estrella del mar es empresaria y cuenta con su propio salón de belleza, actividad que ha impulsado paralelamente a su presencia digital. Su vínculo con Bad Bunny, revelado a través de la fotografía de la infancia, fue el detonante para que su nombre se colocara entre las tendencias de búsqueda en plataformas digitales.

Que la imagen se hiciera viral se explica también por el momento mediático que atraviesa el cantante. Su actuación en el Super Bowl LX no solo fue comentada por el espectáculo musical, sino también por los mensajes y símbolos que algunos espectadores interpretaron dentro del contexto político y social en Estados Unidos, particularmente en torno a las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

