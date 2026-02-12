Golpiza EN VIVO a famosa influencer y excolaboradora de Adrián Marcelo; redes sociales explotan

Lo que parecía una transmisión normal terminó en caos. Marié Bachitas, influencer y excolaboradora de Adrián Marcelo, fue golpeada en plena transmisión en vivo, en un video que rápidamente explotó en redes sociales. Más allá de la agresión, lo que encendió la polémica fue la actitud de sus acompañantes, especialmente una amiga cuya reacción provocó una ola de indignación entre los usuarios.

Mira: Muere Ma Nena, la abuelita viral de TikTok, a los 98 años; así fueron sus últimos momentos ¿Qué le pasó?

¿Cómo fue la agresión en vivo contra la influencer regia Marié Bachitas durante la transmisión?

El video que circula en redes sociales muestra a Marié Bachitas sentada en una banca, acompañada por un hombre y una mujer. Todo transcurre con aparente normalidad hasta que, de forma repentina, una mujer irrumpe en la escena visiblemente alterada.

No pasan ni unos segundos cuando comienzan los reclamos. La tensión escala de inmediato. La agresora, presuntamente identificada como Mayra, pasa rápidamente de las palabras a los golpes. Sin previo aviso, cachetea a la influencer y comienza a jalarla del cabello, intentando tirarla al suelo.

En medio del altercado se escuchan gritos, insultos y frases que quedaron registradas en la transmisión: “Se lo dije bien claro”

La agresión continúa mientras la atacante lanza una serie de insultos:

“Hija de tu p..., síguele a la v..., porque te lo dije muy claro... quieres o qué. Ahora sí háblale a la policía, te mando a la v..., conmigo no cu*... estás ma... y ma..”. Mayra

Durante varios segundos, Marié Bachitas intenta mantenerse en pie, sujetándose de su acompañante, mientras recibe golpes y jalones de cabello.

Lee: Tiktoker mexicano sufre intento de secuestro tras inaugurar su local de videojuegos junto a Carlos Trejo: VIDEO

Imágenes fuertes, se recomienda discreción:

🎥🚨 ‼️AGREDEN EN VIVO A CREADORA DE CONTENIDO EN MONTERREY‼️📱😱👊



🟡 La creadora de contenido Marié Bachitas fue agredida la noche del martes mientras realizaba una transmisión en vivo. Una mujer, identificada como Mayra, la golpeó presuntamente por una deuda relacionada con… pic.twitter.com/slBzazvLbM — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) February 12, 2026

¿Por qué atacaron a la influencer Marié Bachitas y qué detonó la golpiza en vivo?

Tras la viralización del video de la influencer Marié Bachitas, comenzaron a circular distintas versiones sobre el motivo de la agresión. Inicialmente, se habló de un conflicto personal; sin embargo, la propia influencer decidió romper el silencio.

En entrevistas posteriores, Marié Bachitas aseguró que el ataque estaría relacionado con una deuda que no le corresponde. Según explicó, la agresora intenta cobrarle un préstamo que habría hecho a su expareja.

En sus palabras: “Esta persona es una persona aprovechada, es una prestamista que me quiere encasquetar un pago de un préstamo que yo no hice, pero ella por ser yo figura pública me quiere aventar la paleta a mí y quiere que pague 50 mil pesos por 4 mil pesos que prestó a mi expareja que no le pagó”.

La influencer también reveló que no tenía contacto reciente con la mujer: “Fue hace 4 meses, yo no había visto a esta persona, me la topé hace dos días y esta persona me agredió”.

¿Qué declaró Marié Bachitas tras la brutal golpiza en plena transmisión en vivo?

Lejos de mostrarse devastada, Marié Bachitas apareció posteriormente en sus redes sociales para dar su versión. La influencer aseguró que, pese a la violencia, logró evitar lesiones graves.

De hecho, explicó que su principal estrategia fue proteger su rostro, razón por la cual no intentó defenderse físicamente:

Marié Bachitas “De hecho no me hizo nada güey, porque por eso mismo no me quité las manos de la cara, porque no sé si te hayas fijado yo tengo la nariz muy bonita y no me iba a permitir darle ese espectáculo a esa pinch* gorda, botijona”.

Si algo desató una ola de comentarios casi tan intensa como la propia agresión fue la reacción de quienes acompañaban a la influencer.

Usuarios señalaron que ninguna de las personas presentes intervino de manera contundente para detener el ataque. Pero lo que más indignación provocó fue la aparente risa de la mujer que estaba sentada junto a Marié Bachitas segundos antes de la golpiza.

“Wey neta que onda con su ‘amiga’ yo veo que le empiezan a pegar a mi amiga y luego luego hago algo para que la dejen. No me empiezo a reír”.

“Chale sus compañeros de a lado en vez de ayudar, se ríen”.

“Y la ‘amiga’ riéndose... esos no son amigos !!”.

“Más coraje da, ver a los diske amigos que están allí riéndose y sin meter las manos”.

Mira: Hallan sin vida a famosa influencer tras ponerle fin a su divorcio, deja solo a su hijo pequeño

¿Quién es Marié Bachitas y por qué es una de las influencers regias más virales?

Marié Bachitas es una influencer regia, creadora de contenido y conductora originaria de Monterrey, donde se volvió popular gracias a su estilo de humor callejero, su personalidad explosiva y su presencia constante en redes sociales. Su fama despegó cuando comenzó a colaborar en Multimedios, especialmente junto a Adrián Marcelo, etapa que la posicionó como una figura reconocible dentro del entretenimiento regiomontano.

Conocida por su actitud carismática, desinhibida y “fiestera”, ha sido llamada la “reina del humor callejero”. Además, se integró a la programación de Canal 6 y se autodenominó la “defensora oficial de Chavana”