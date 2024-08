Adrián Marcelo ya no quiere a Mariana Echeverría fue exhibida con una mentira; ¿se quiebra el cuarto tierra?

Adrián Marcelo parece haber perdido la confianza en Mariana Echeverría, luego de que Gomita la expusiera en una situación que generó tensión en el Cuarto Tierra.

Al parecer, Mariana había pasado información errónea entre los equipos, lo que despertó la molestia de Adrián Marcelo, quien expresó su deseo de enfrentarse a ella en el próximo sinceramiento, una dinámica en la que los participantes deben argumentar por qué uno de sus compañeros debe salir del juego.

Todo comenzó cuando Mariana le dijo a Adrián Marcelo que Arath De la Torre planeaba utilizar un tema delicado contra él, relacionado con la infertilidad de su esposa, Karina Puente. Esto indignó al influencer, quien consideró que el asunto era sagrado.

Mariana Echeverría

Gomita exhibe mentira de Mariana Echeverría con Adrián Marcelo

Sin embargo, Gomita investigó con los miembros del cuarto Mar y descubrió que Arath nunca había hecho tal afirmación, desmintiendo a Mariana.

Gomita decidió contarle la verdad a Adrián Marcelo, revelando lo que, según ella, eran mentiras de Mariana.

“Que según Arath le dijo a ella, que él te iba a decir a ti que tú te metiste con lo de los chochos, pero que él no se mete contigo en que no puedes tener hijos con tu esposa (...) Mariana sí está jugando doble y eso no está chido”. Gomita

Después de enterarse de esta supuesta mentira, tanto Gomita como Adrián Marcelo expresaron sentirse confundidos con la estrategia de Mariana. Adrián incluso mencionó que ya no conecta con ella: “No confío en ella. Ya se me está complicando mucho jugar con esta señorita. No logro conectar, no me cae. Choco mucho con ella, no me siento muy a gusto”.

La fractura en el cuarto Tierra parece evidente, ya que Adrián Marcelo señaló que, de seguir en el juego junto a Gomita y Ricardo, sabrán a qué atenerse con respecto a Mariana:

“Cuando llegue el momento, si seguimos aquí tú, Ricardo y yo, ya sabemos qué ped..”. Adrián Marcelo

Adrián Marcelo quiere que Mariana Echeverría sea eliminada

Finalmente, Adrián Marcelo le confesó a Gomita que, a estas alturas del juego, preferiría que Mariana Echeverría fuera la eliminada. Sin embargo, todo depende de Sabine, quien este viernes tendrá que salvar a uno de los miembros de su equipo. La decisión será entre Mariana o Gomita, dejando en suspenso el futuro de los integrantes del Cuarto Tierra y su dinámica interna.

