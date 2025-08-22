Mar Contreras explota vs. Facundo ¿por burlarse de Elaine Haro en La casa de los famosos México 2025?

Las tensiones crecen en ‘La casa de los famosos México 2025’. A poco de que se sepa quién será el retador para el duelo por la salvación, Mar Contreras sorprende a todos al defender a Elaine Haro de los polémicos comentarios de Facundo.

Recordemos que desde las primeras semanas, hubo un distanciamiento entre Mar Contreras y las chicas del cuarto Día, incluyendo Elaine Haro. En su momento, Contreras dijo sentir que las mujeres de esa habitación la hacían a un lado, presuntamente, por mandato de Ninel Conde, la más reciente elimianda de ‘La casa de los famosos México’.

Por lo que su postura al defender a Elaine creo especulaciones de una posible alianza, al menos, entre las actrices, quienes, en los últimos días, se han dejado ver un poco más unidas.

Elaine Haro en La casa de los famosos México / Redes sociales

Te podría interesar: ¿Quién reta a Facundo y Aarón Mercury por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’?

¿Qué dijo Mar Contreras sobre los polémicos comentarios de Facundo hacia Elaine Haro en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante una conversación en la sala de ‘La casa’, el cómico Facundo comenzó a cantar cosas relacionadas con el tamaño del pecho de Elaine Haro. Ante esto, Mar Contreras, evidentemente molesta, le dijo a Facundo que se detuviera, pues no sabía si la joven estaba de acuerdo en que hiciera este tipo de comentarios.

La actriz aseguró que “no estaba padre” hablar sobre el físico de los demás. También lo invitó a reflexionar sobre cómo se siente Elaine ante ese tipo de comentarios.

“Si tú no tienes bronca, está bien, pero ¿le han preguntado a Elaine si se siente cómoda?” Mar Contreras

Aunque, aparentemente, Elaine quiso restarle importancia, Mar no paró con su opinión y reiteró que nadie debe opinar sobre el cuerpo de los demás y menos cuando se desconoce si esa persona se siente cómoda.

“No, si no estás cómoda, hay que decirlo”, expresó. En respuesta, tanto Facundo como el resto de los habitantes de ‘La casa’ simplemente se limitaron a dejar de hablar sobre Elaine y enfocarse en otros temas.

No te pierdas: Actriz expone actitudes “groseras” de Elaine Haro y Mariana Botas, habitantes de La casa de los famosos Méxic

Si bien la discusión entre Mar Contreras y Facundo fue breve, causó mucho debate en redes sociales. Algunos internautas creen que la actriz estuvo bien al defender a Haro, otros consideran que “exageró”.

Estos son algunos comentarios en redes sociales:

“Es verdad que nadie tiene el derecho de hablar de cuerpos ajenos”

“Ahora salen las fans de Ninel y los haters de Mar a decir que la defendió para hacerse la víctima”

“Pero siempre la nominan”

“Aquí muy bien, señora”

“La amo demasiado”

“Solo fue una broma”

“Cómo les gusta exagerar todo”

“Pero la pick-me es ella y así”

Mar Contreras en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de cuarta semana de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Los nominados de la cuarta semana de ‘La casa de los famosos México 2025’ son:

Alexis Ayala

Guana

Priscila Valverde

Abelito

Shiky

Mariana Botas

Mar Contreras

Dalilah Polanco

Recordemos que el próximo viernes 22 de agosto se realizará el duelo por la salvación, en el que Aarón Mercury y Facundo, al ser líderes de la semana, se enfrentarán a otro habitante por este privilegio. Quien lo gane, podrá sacar a una persona de la placa.

Mira: Wendy Guevara y Nicola Porcella exhiben a Poncho de Nigris por no ir a su pódcast “Todo quiere para allá”