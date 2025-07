¿Quiénes son los habitantes con capacidades limitantes dentro de La casa de los famosos México 2025?

La tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 ha comenzado a levantar expectativa no solo por sus conflictos potenciales o sus figuras mediáticas, sino por algo que pocas veces se ve en un reality show de este tipo: la inclusión de habitantes con condiciones médicas poco comunes. Este año, al menos tres integrantes del elenco confirmado han compartido públicamente que viven con diagnósticos que podrían impactar directamente su experiencia en un encierro de 24/7 ante cámaras.

Más allá del espectáculo, esta edición podría marcar un precedente en cuanto a visibilidad e inclusión dentro del entretenimiento masivo. Se trata de figuras con trayectorias importantes en televisión, teatro o comedia, que han convivido durante décadas con discapacidades auditivas, visuales o síndromes poco conocidos por el público. La producción no ha hecho énfasis en esto, pero diversos medios han recopilado declaraciones pasadas y recientes que confirman lo que muchos no sabían: no todos los famosos en esta casa compiten en igualdad de condiciones físicas.

Te puede interesar: Elaine Haro se ríe de Sian y jura “chillar por cosas buenas” en ‘La casa de los famosos México 2025’

La casa de los famosos México 2025 Ninel y Facundo / Redes sociales

¿Qué tipo de limitación auditiva tiene Olivia Collins y cómo ha impactado su carrera?

La actriz mexicana Olivia Collins, de 67 años, ha convivido desde su nacimiento con una limitación auditiva genética, que le ha provocado la pérdida del 70 % de su capacidad de audición. Esta condición, hereditaria en su familia, ha sido parte de su día a día desde siempre, aunque pocas veces ha hablado públicamente de ello. A pesar de esta limitación sensorial, su carrera artística ha sido sólida: ha participado en telenovelas, obras teatrales y películas durante más de cuatro décadas.

Su presencia en La casa de los famosos México 2025 representa un paso importante en la visibilidad de personas con discapacidad en espacios de entretenimiento masivo. Aunque no se ha detallado públicamente si requerirá algún tipo de apoyo especial dentro del reality, su trayectoria demuestra que ha sabido adaptarse profesionalmente sin que su condición la defina.

Te puede interesar: La casa de los famosos México 2025: Se filtra lista de eliminados y revelan quién sería el primero en salir

Olivia Collins revela a qué le teme de entrar a ‘La casa de los famosos México’ 2025 / IG: @lacasafamososmx

¿Qué es el síndrome de autodestilación que padece Dalilah Polanco y cómo lo enfrenta en La casa de los famosos 2025?

Otra habitante que ha llamado la atención por su fortaleza es Dalilah Polanco. Además de convivir con una sordera parcial desde la infancia, resultado de una fuerte fiebre o paperas que afectaron su tímpano derecho, la actriz también ha sido diagnosticada con una condición médica sumamente rara: el síndrome de autodestilación (auto-brewery syndrome).

Este síndrome provoca que su cuerpo fermente carbohidratos y azúcares como si se tratara de alcohol, generando síntomas similares a una borrachera: desorientación, entumecimiento, relajación extrema e incluso manos frías. En entrevistas con medios, la actriz Dalilah Polanco ha explicado que debe mantener una dieta estricta sin azúcar, ya que consumir ciertos alimentos podría poner en riesgo su salud, especialmente en un entorno de convivencia continua como el del reality.

Debido a esta condición, tendrá que monitorear constantemente lo que come dentro de la casa, lo que podría convertirse en un reto adicional frente a la presión del encierro, las tareas del hogar y las estrategias de competencia.

Te puede interesar: Exhabitantes de ‘La casa de los famosos’ ahora son participantes confirmados en ‘La granja VIP’ ¿Quiénes son?

¿Qué famoso perdió un ojo por cirugía estética y podría unirse a La casa de los famosos 2025?

Clement Rodríguez Calderón, mejor conocido como Shiky, fue confirmado como el décimo habitante oficial de La casa de los famosos México 2025. Pero lo que muchos no conocían es que el conductor e influencer de origen español vive con una discapacidad visual irreversible: perdió la vista en su ojo izquierdo a raíz de una cirugía estética que salió mal.

La operación fue realizada en 2022, cuando Shiky decidió removerse las llamadas “bolsitas” debajo de los ojos. Aunque el procedimiento inicialmente fue exitoso, al poco tiempo sufrió un coágulo interno que comprimió el nervio óptico izquierdo, provocando una pérdida total de la visión en ese ojo. “Es un caso entre 500 mil, pero pasa”, declaró en su momento. Según explicó, no hubo negligencia médica, simplemente fue un efecto colateral extremadamente raro, pero devastador.

Desde entonces, Shiky ha aprendido a vivir con esta condición y ha hablado abiertamente sobre el impacto físico y emocional que tuvo el diagnóstico en su vida. En entrevistas pasadas ha dicho que, tras el primer impacto emocional, decidió tomarlo como un reto de vida: “No hay tiempo para llorar”, afirmó con humor negro, fiel a su estilo como comediante.

Te puede interesar: Ex de José Manuel Figueroa lo defiende de Ninel Conde y asegura que fue “todo un caballero” con ella