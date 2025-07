Elaine Haro se ríe de Sian y jura “chillar por cosas buenas” en ‘La casa de los famosos México 2025’

Todavía no se estrena ‘La casa de los famosos México 2025’ y Elaine Haro, una de las habitantes, ya comenzó a dar de qué hablar. Y es que, durante una reciente entrevista, se burló de Sian Chiong y el escándalo que se armó en la temporada pasada de ‘La casa’ por su colchón.

¿Cómo fue la polémica del colchón de Sian Chiong en la temporada pasada de ‘La casa de los famosos México’?

Durante las primeras semanas de ‘La casa de los famosos México 2024’, los integrantes del cuarto Mar decidieron esconder el colchón de Sian Chiong, quien hasta ese momento dormía en esa habitación, por la cercanía que tenía con el cuarto Tierra.

Lo que debió ser una broma inofensiva, se convirtió en una pelea. Y es que los de Tierra, especialmente, Ricardo Peralta consideraban que el hecho había sido algo “despiadado” y “cruel”.

La discusión escaló a tal punto que Gala Montes y Adrián Marcelo se dijeron de todo. El regiomontano acusó a la actriz de fingir su depresión y ella aseguró que él era una agresivo.

Esta disputa marcó la división definitiva entre Mar y Tierra. En tanto que Sian decidió cambiarse de forma definitiva de habitación. Todo este conflicto causó mucha controversia en redes sociales y la gran mayoría de los internautas criticaron a Sian, así como al resto de Tierra, por su postura.

¿Qué dijo Elaine Haro sobre lo que pasó con el colchón de Sian Chiong en ‘La casa de los famosos México 2024’?

En una entrevista con Marie Claire Harp y Martha Figueroa, la actriz Elaine Haro, la revelada número 14 de ‘La casa de los famosos México 2025’, habló sobre el humor en el reality y recordó la polémica suscitada por la broma del colchón de Sian Chiong

“Yo no soy tanto de humor negro, pero no me tomo las cosas personales cuando es de juego, sí me aguanto, me gusta aguantarme porque hay que reírse. Ay, sí, y yo la primera semana: ‘Quién se robó mi colchón, eso no me parece justo, eso me parece una falta de respeto porque todos aquí estamos conviviendo buena onda’. Aquí hablo mucho, pero ya veremos allá adentro lo que tal, qué cosas hago”, indicó entre risas.

Tras decir que no se tomaba las cosas de forma personal, prometió que, si “chillaba” dentro de ‘La casa’, serían por cosas “buenas”.

Elaine Haro “Seguramente me van a ver chillar, pero chillar por cosas buenas, no porque me sacan el colchón y cosas de esas”

Elaine: yo soy bien chillona no para lo malo no por un colchón JAJAJAJAJAKAKAKAKAKAKAKAK #LaCasaDeLosFamososMx

¿Cómo reaccionó el público ante los comentarios de Elaine Haro sobre el colchón de Sian Chiong?

La gran mayoría de los internautas tomaron con humor el comentario de Elaine Haro y hasta la consideraron como una de las participantes más prometedoras de la temporada.

No obstante, hubo algunos que la llamaron “hipócrita” y “queda bien”, pues recordaron que, en su momento, la actriz llamó “hermanito” a Sian, asegurando que era una persona muy especial para ella.

“Mi hermanito Sian es una persona muy linda, buen amigo, educado, honesto. Lo conozco de muchos proyectos; es un gran profesional de la actuación y canta increíble”, dijo Elaine en su momento.

Hasta ahora, Sian no se ha pronunciado ante las burlas de Elaine Haro. Sin embargo, en su momento dejó claro que ya no quería saber nada del reality.

