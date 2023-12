Elaine Haro acusa que la acosó y amenazó su exmánager, y él responde: “Están mal de su cabecita”

“Esta vez no me voy a quedar callado, la gente tiene que escarmentar”, dice el mánager Sánchez Rosaldo respecto a Elaine y el supuesto acoso de su parte.

Elaine Haro interpretó a “Nayelli González” en la serie Ellas soy yo de la vida de Gloria Trevi. Recientemente, la ficción empezó a invadir su realidad. Hace poco dio a conocer en redes que vivió acoso, espionaje e intimidación.

A la redacción de TVNotas llegó una llamada de una persona cercana al caso para contarnos los detalles. La persona implicada es el papá de Alessandra Rosaldo, o sea el suegro de Eugenio Derbez: Jaime Sánchez Rosaldo.

Elaine había firmado con él un contrato para que fuera su mánager. Todo fue muy sospechoso desde el principio.

De acuerdo con nuestra fuente, “Sánchez Rosaldo contactó a Elaine a través de Instagram, pero usando las cuentas en redes de Napoleón, ya que él las maneja. La familia de Elaine creyó que se trataba del cantautor de Aguascalientes y que realmente era una invitación para participar en su gira. Pero ¡oh sorpresa!, el día que quedaron de verse, quien llegó fue Jaime Sánchez Rosaldo”.

En aquel momento, el señor Sánchez le habría dicho a la joven que era el mánager de Napoleón y se encargaría de que pudiera ser la telonera de un concierto del cantante e incluso participar en una gira con él.

Poco después de que la cantante firmara un contrato con Star Talento y Arte, agencia en la que Sánchez es socio, las cosas se empezaron a complicar para ella, pues al parecer el suegro de Eugenio Derbez no solo la quería obligar a comer con supuestos patrocinadores, sino que también quería vigilarla todo el tiempo.

“Elaine hizo un viaje a León, junto con su mamá, a un cumpleaños. Sánchez Rosaldo insistió en que tenían que ir acompañadas de una persona de su oficina. Ellas le dijeron que no era necesario, pero él, supuestamente, les respondió que era por su seguridad. Finalmente, viajó una persona de su oficina que se comportó como espía. Les tomaba fotos desde lejos y fue a vigilar si Elaine cantaba o no en el evento y a controlar todos sus movimientos”, indicó nuestro contacto.

Elaine Haro habría sido acosada por el padre de Alessandra Rosaldo / Facebook: Elaine Haro

Jaime Sánchez Rosaldo responde a las acusaciones

En una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Jaime Sánchez Rosaldo negó todas las acusaciones en su contra y aseguró que toda esta situación fue planeada por la madre de Elaine, quien, al parecer, no dejaría que su hija creciera en el mundo artístico.

“No sé qué le sucedió, la verdad. No sé qué les pasa por la cabeza a esta niña y su mamá. Habla de acoso y es muy grave, para ella, porque yo no tengo ningún problema”. Jaime Sánchez Rosaldo

Asimismo, señaló que no ha vuelto a hablar con la joven o su madre, a quien acusó de tener algún tipo de problema mental: “No la he visto porque no se puede hablar con ella ni con la mamá. Están mal de su cabecita. No sé qué pretenden. La señora ha de pensar que con eso va a ganar más seguidores en las redes”, puntualizó.

Para finalizar, sostuvo que la actriz es sumamente conflictiva y por ello ha tenido problemas con sus anteriores representantes. Sin embargo, se dijo listo para enfrentar su demanda, pues él también planea contrademandar para limpiar su nombre.

“Según ella, ya metió abogados. Está bien, que sus abogados prueben la mitad, la décima parte de lo que está diciendo. Siempre la tratamos bien. Esta vez no me voy a quedar callado, la gente tiene que escarmentar”, concluyó.

Elaine Haro firmó contrato con la agencia de Jaime Sánchez Rosaldo / Instagram: @STARTALENTOYARTE

