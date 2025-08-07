La casa de los famosos México: Olivia Collins acusa a Ninel Conde de echarle ‘mal de ojo’: “Un huevo negro”

Ninel Conde continúa en el ojo del huracán. Tras su pelea con Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México 2025’, Olivia Collins afirma que la cantante, en complicidad con otras habitantes, le hicieron brujería. ¡Soltó declaraciones durísimas!

No es un secreto para nadie que Olivia tuvo una convivencia muy tensa con la actriz durante su estancia en el reality. Ninel consideraba que su colega tenía comportamientos muy “tóxicos”. En tanto que Collins pensaba que Conde no soportaba su personalidad tan directa.

Si bien la llamada ‘Bombón asesino’ buscó arreglar las cosas con ella poco después. Tal parece que las asperezas no se limaron por completo, pues ahora Collins cree que le hizo “mal de ojo”.

¿Ninel Conde le hizo brujería a Olivia Collins?

Durante una reciente entrevista con Shanik Berman, Olivia Collins, quien fue la primera eliminada de ‘La casa de los famosos México 2025’, contó que, tras haber asistido a una gala del programa, le hicieron una “limpia” con un huevo.

Según la actriz de telenovelas, tras la limpia el huevo habría salido “completamente negro”, una señal de que, presuntamente, le estarían haciendo alguna clase de brujería.

“Me hicieron una limpia con un huevo… ayer, después de la gala. Fui a mi casa y me recibieron mis hijas maravillosamente y el huevo negro. Un huevo negro” Olivia Collins

Al preguntarle quién creía que le hechó “mal de ojo”, respondió que “como tres personas”, quienes serían Ninel Conde, Priscila Valverde y Elaine Haro, algo que le “extraña”, principalmente de Elaine, ya que “jamás le hizo nada”.

“Nada (no le hice nada a Elaine). No me dio oportunidad de hacerle mal. Ninel se las acaparó (a Elaine y Priscila) y dijo: ‘de este equipito y venga’”, resaltó.

¿Olivia Collins quiere que Ninel Conde gane ‘La casa de los famosos México 2025’?

Sorpresivamante, aunque en exclusiva para TVNotas la actriz dijo que quería que ganara Facundo, Olivia Collins admitió que le gustaría ver a Ninel Conde obteniendo el primer lugar, pues considera que sería un “bálsamo” para su “inseguridad”.

Para la actriz, su colega tiene problemas muy fuertes de autoestima, siendo ese el motivo por el que se juntó con Elaine y Priscila para sentirse “más fuerte” frente a otras mujeres que le pueden “hacer competencia”.

“El miedo se le llama ego y ella tiene mucho ego. Lo primero que hace es hacer su grupo, darme la espalda, batearme. Me bateó porque sabía que soy fuerte, que soy de frente, porque no me vio a la cara, no me vio a los ojos. Le di miedo”, puntualizó.

Para finalizar, afirmó que los habitantes, con excepción de Facundo, le dieron “la espalda” y no se dieron la oportunidad de conocerla mejor.

Hijas de Olivia Collins la defienden y aseguran que NInel Conde es una “manipuladora”

En entrevista para TVNotas, Olivia y Silvana, hijas de Olivia Collins, aseguraron que algunas habitantes de ‘La casa de los famosos México’ solo la apoyan “por miedo”. También la acusaron de ser una “manipuladora”.

“Ninel se está agarrando de eso para meter cizaña en su contra. Regañó a Facundo por defenderla y a Priscila por ser una persona madura, que luego de hablar del problema dice que ya no lo tiene. Quiere manipular y también se va a ver quién tiene carácter. Aquí se ve que Ninel es la líder y las demás la siguen por miedo”, resaltaron en su momento.

Y agregaron: “Las 2 son divas, pero creo que ahora se ve quién tiene clase y quién no. Para tener clase debes ser clara, sincera y directa. Ninel es quien está quedando mal parada, al hablar a espaldas de mi mamá. Cuando viene, debería enfrentarla. Puede ser sorda, pero también es muy intuitiva y sabe que Ninel sigue hablando a sus espaldas”.

