Yurem no entró a La casa de los famosos México 2025, pero ya pensaba pecaminosamente en Olivia Collins

Luego de que se especulara que Yurem Rojas sería uno de los habitantes confirmados para “La casa de los famosos México” 2025", finalmente no entró al reality. El actor confesó que le hubiera gustado mucho participar, ¡por Olivia Collins!

No cabe duda que a sus 68 años, Olivia Collins sigue robando corazones. La actriz se conserva muy guapa, tanto, que Yurem Rojas soltó tremenda declaración en “De primera mano” .

¿Por qué Yurem Rojas no entró a “La casa de los famosos México 2025"?

Yurem comentó en entrevista a “De primera mano” que sí quería entrar al reality, pero desconoce por qué no fue incluido, pese a que hubo un acercamiento con la producción.

“Bien emocionado, yo sentía que sí iba a entrar, estaba haciendo mi maleta y a la mera hora ni se armó. Igual no soy tan famoso, pero vas a ver, haré unos videos prohibidos... no, la verdad no, porque se cae el internet (risas)”, dijo Yurem en broma.

“Te digo la verdad, sí me dio cosquillas, pero sí quería. O sea, tenía miedo, pero sí quería, estaba emocionado. No se armó, no sé por qué”.

Recordemos que Jessica Segura había presuntamente filtrado que él entraría en “La casa de los Famosos México 2025”, por lo cual muchos internautas esperaban verlo entre los 15 habitantes.

Jessica Segura revela que Yurem Rojar será habitante de 'LCDLFM' 2025

¿A quién apoya Yurem de “La casa de los famosos México 2025”?

Yurem les deseó lo mejor a los habitantes de esta temporada y compartió su opinión sobre algunos participantes, en especial Facundo, su amigo ‘El Guana’ —con quien trabaja en “Me caigo de risa"— y el influencer de talla baja Abelito, quien se ha convertido en la sensación de “La casa de los famosos México 2025".

El actor comentó que ya conocía a Abelito y que le dio mucho gusto verlo dentro del reality: “Está padrísima “La casa”, está Abelito, ‘el Guana’ que hizo un mortal en tacones, está Facundo, la neta yo no sabía que estaba Abelito; cuando lo vi me emocioné de más”, comentó.

Yurem admite que habría intentado “ligar” con Olivia Collins en “La casa de los famosos México 2025"

El actor de ‘Me caigo de risa’ confesó lo que habría hecho si hubiera entrado a “La casa de los famosos México 2025".

“Es que yo soy bien raro en la vida real, hago cosas raras, soy bien extrovertido. Yo ya me hubiera ligado a Olivia Collins. Sí, cómo no, Olivia, perdón si tiene marido” Yurem Rojas

“Ah, ¿está soltera? Sí, es cierto que Olivia lleva ocho años de celibato, no sé qué hubiera hecho (risas), pero la verdad funciono un poco diferente. Pero felicidades a todos (risas)”.

Un reportero le siguió el juego y le pidió que le mandara un mensaje a la actriz, quien apenas fue eliminada el pasado domingo del reality.

“Olivia chiquita, my love, te mando un beso y póntelo donde quieras”, concluyó entre risas.

Aunque todo quedo en broma, Yurem demostró que no es indiferente a los encantos de Olivia Collins, quien siempre se ha caracterizado por cuidar su imagen.

