Olivia Collins destapa quién es su favorito de La casa de los famosos México y ¡para nada es Ninel Conde!

La nueva temporada de La casa de los famosos México 2025 sorprendió a la audiencia este domingo con la expulsión de la actriz Olivia Collins. Aunque en varias ocasiones había manifestado que no deseaba permanecer en el reality, reconoció que su salida le dio tristeza y le hubiese gustado quedarse más tiempo.

Olivia Collins se enfermo dentro de La casa de los famosos México / Facebook

¿Olivia Collins será panelista en La casa de los famosos México 2025 tras su eliminación?

Para Olivia Collins valió la pena vivir la experiencia de ser habitante de La casa de los famosos México 2025: “Fue importante que estuviera ahí. Me siento halagada de que me hayan tomado en cuenta para este proyecto tan fenomenal y sí creo que tendría que haber estado un poco más, pero no importa, voy a estar detrás como panelista del programa”.

La actriz reiteró que no se arrepiente de nada de lo que vivió en La casa: “Para nada me arrepiento. Qué bueno que lo hice y siempre será una experiencia inolvidable por tantas emociones y hasta por el estrés que se vive ahí dentro. Soy muy transparente y la gente se dio cuenta de todo ello. He leído los comentarios ahora que salí y todos han sido positivos”.

¿Quién es el favorito de Olivia Collins para ganar La casa de los famosos México 2025?

Tras su salida de La casa de los famosos México, Olivia Collins no dudó en compartir quién es su participante favorito para alzarse con el triunfo.

“Facundo es quien debe de ganar. Tiene un talento impresionante, la creatividad a todo lo que le da. Es muy empático, sabe ponerse en el lugar de los demás. Me lo llevo en el corazón. Tuvimos pláticas tan lindas que siempre atesoraré en mi corazón. Además, hace años ya quedó en segundo lugar cuando fue la primera temporada de ‘Big brother’ y ahora sería un justo triunfador”, finalizó.

Olivia Collins tuvo una platica con Facundo sobre su salida de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿La primera gala de eliminación de La casa de los famosos México 2025 rompió récord en audiencia?

Este martes la producción del reality dio a conocer que La casa de los famosos México 2025 rompió un nuevo récord en su primera gala de eliminación. Revelaron que lograron liderear la audiencia dominical en TV abierta y en vivo con 14.1 millones de personas.

Además, se informó que en esta primera gala de eliminación en las plataformas digitales de La casa de los famosos México se registraron más de 7.1 millones de votos, lo cual es un 55% más que en la emisión de la temporada 2, en la que resultó eliminada Paola Durante.

Cabe recordar que los primeros habitantes en riesgo de ser eliminados fueron:



Priscila Valverde,

Elaine Haro,

Olivia Collins y

Adrián di Monte.

Este último provocó una gran polarización entre el público. Mientras muchos pedían su salida debido a la polémica que rodea su pasada relación con la actriz y cantante Sandra Itzel, otro sector defendía que merecía una “segunda oportunidad” en la competencia.

En La casa de los famosos México, reality producido por Rosa María Noguerón, siguen participando 14 concursantes, quienes siguen en la búsqueda de ganar 4 millones de pesos. Ellos son:



Ninel Conde,

Facundo,

José Luis Rodríguez ‘el Guana’,

Dalilah Polanco,

Alexis Ayala,

Mariana Botas,

Elaine Haro,

Priscila Valverde,

Adrián di Monte,

Aldo de Nigris,

Aaron Mercury,

Mar Contreras,

Abelito y

Shiky

