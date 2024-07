Paola Durante habla tras ser la primera eliminada de “La casa de los famosos México”

El pasado domingo 28 de julio, la gala de eliminación de “La casa de los famosos México” estuvo llena de emociones, ya que los habitantes tuvieron que despedir a una compañera por primera vez.

Recordemos que hace unos días, los habitantes eligieron a los nominados, quienes fueron: Briggitte Bozzo, Mario Bezares, Shanik Berman, Paola Durante y Agustín Fernández.

Gala Montes tuvo el privilegio de salvar a uno de estos cinco habitantes nominados y, para sorpresa de todos, eligió salvar a Agustín Fernández. Luego de varios días de tensión, finalmente conocimos a la primera eliminada del reality show de Televisa.

Cabe señalar que fue el público quien eligió a quién dejar en la casa una semana más y decidió que Paola Durante debía salir.

Paola Durante, una figura del espectáculo mexicano, ha compartido sus sentimientos tras su reciente eliminación del reality show “La casa de los famosos México”. Durante la post gala, conducida por Cecilia Galliano y Mauricio Garza y transmitida por la plataforma VIX, Paola abrió su corazón para expresar su experiencia en el programa y cómo se sintió desde el primer momento.

Paola también confesó que se sintió como si estuviera nuevamente en la cárcel, ya que recordemos que la conductora pasó varios meses tras las rejas tras ser señalada como sosprechosa en el caso del atentado que le quitó la vida a Paco Stanley. La exedecan salió en libertad al no haber pruebas en su contra.

“Desde chiquita nunca me he valorado. Nunca me gusté y aquí era como si no perteneciera. Me señalé tanto y el día que se prendió la luz el primer día y sonó ‘La casa de los famosos México’, sentí que estaba en la cárcel, fue muy difícil”.