Bobby Pulido lanza críticas a Ninel Conde: “No fue buena compañera, necesita autotune”

La polémica vuelve a rodear a Ninel Conde, habitante de La casa de los famosos México, ahora desde las declaraciones del cantante Bobby Pulido, quien revivió una experiencia junto a la actriz durante las grabaciones de la telenovela “Fuego en la sangre”. El cantante hizo referencia al talento vocal del ‘Bombón asesino’, pues en su opinión, necesita herramientas para escucharse mejor. ¿Pésima experiencia? Te contamos todo lo que dijo.

Bobby Pulido y Ninel Conde trabajaron juntos en la telenovela ‘Fuego en la sangre’

Bobby Pulido, reconocido por éxitos como Desvelado, sorprendió a sus seguidores al compartir, en una entrevista reciente que se volvió viral en TikTok, su descontento con Ninel Conde durante su trabajo juntos en la telenovela Fuego en la sangre. En dicho melodrama de Televisa, transmitido en 2008, Pulido interpretó a Cruz, mientras que Conde dio vida a Rosario Montes, personaje que marcó su carrera como actriz.

El cantante confesó que su experiencia en la telenovela fue complicada, en gran parte por las tensiones que surgieron con la también conocida como “Bombón asesino”. Pulido explicó que no se sintió cómodo durante las grabaciones debido a su inseguridad con el idioma español, producto de haber vivido muchos años en Estados Unidos. Esta barrera, según él, generó impaciencia en Ninel Conde, quien no habría mostrado comprensión hacia sus dificultades.

“Ninel no fue la más linda compañera y yo creo que lo que a mí me perjudicaba era que no me sentía tan seguro con mi español”, expresó Bobby Pulido durante el pódcast del que se retomó la conversación.

“Si ella (Ninel Conde) canta con autotune, yo también necesito ayuda con el español”. Bobby Pulido

¿Ninel Conde necesita autotune? ¡Bobby Pulido lo afirma!

Más allá de los roces personales, Bobby Pulido hizo una comparación que generó gran revuelo entre internautas. El cantante argumentó que, así como él necesitaba apoyo con el idioma al momento de actuar, Ninel Conde también depende de herramientas para desempeñarse como cantante, específicamente del autotune.

“Es como si yo le hubiera dicho a ella ‘vamos a cantar juntos en vivo sin autotune’, entonces igual yo me voy a poner impaciente con ella”, señaló Pulido, defendiendo su postura y evidenciando la falta de empatía que, según él, recibió por parte de la actriz durante el proyecto televisivo.

La comparación fue vista por muchos usuarios en redes sociales como una crítica directa al talento vocal de Ninel Conde, quien ha incursionado en la música con una imagen más ligada al espectáculo visual que a la técnica vocal tradicional. La acusación de “necesitar autotune” no pasó desapercibida, y reavivó el debate sobre las habilidades reales de la también cantante.

Así reaccionaron redes sociales a las declaraciones de Bobby Pulido contra Ninel Conde

Las declaraciones de Bobby Pulido han provocado reacciones mixtas en redes sociales. Algunos internautas respaldaron su versión, argumentando que el intérprete fue honesto al contar su experiencia sin caer en la difamación, pero también otro grupo decidió defender a Ninel, pues señalan es “más conocida” internacionalmente que Pulido.

En TikTok, pueden leerse comentarios como:

“Era platicar de la experiencia, no barrer y trapear con la autotune, alma rey”.



“No he visto un solo compañero de Ninel que hable bien de ella”.



“Pulido, Ninel es famosa hasta en Brasil, Indonesia, etc. Sorry tu patrona”.

Además, esta no es la primera vez que la figura de Ninel Conde genera controversia con compañeros de trabajo. Hace poco, Olivia Collins (exintegrante de La casa de los famosos México) también arremetió contra la actriz, señalando que no creía que ganara el concurso debido a sus actitudes dentro de la casa.

