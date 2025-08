Hijas de Olivia Collins sacan las garras contra Ninel Conde: “Quiere manipular, la siguen por miedo”

El miércoles pasado, Olivia Collins (67 años) fue una de las nominadas, junto con Priscila Valverde, Elaine Haro y Adrián Di Monte, para abandonar La casa de los famosos México 2025. Sus hijas, Olivia y Silvana, salen a defender a su mamá de las intrigas y manipulaciones del grupo de Ninel Conde, que tachan a la actriz de grosera y peleonera, incluso hasta la llaman tóxica.

Mira: ¿Quiénes son los habitantes favoritos de la primera semana en “La casa de los famosos México 2025”?

¿Qué dijeron las hijas de Olivia Collins sobre el pleito con Ninel Conde en La casa de los famosos México 2025?

Silvana, hija de Olivia Collins, nos comentó: “Como todo humano, ha tenido sus vulnerabilidades, pero también eso demuestra lo auténtica que es. Es muy fácil llegar con un personaje, armar un grupito y excluir a las personas. Y llegar sola a enfrentarte a todo eso… Creo que lo de ‘Las chicas malas’ está pasado de moda”.

“Me da gusto ver que en México no se apoya este tipo de comportamientos. Creo que es una forma de ser de una niña de 16 años que quiere seguir metiendo cizaña, hablando a sus espaldas y después abrazándola en su cara”, comentó Silvana.

Lee: ¿Elaine Haro enamorada de Aarón Mercury en La casa de los famosos México? Lo compara con su ex, ¿son idénticos? FOTO

Silvana (de negro) y Olivia (de blanco, con megáfono) estuvieron afuera de La casa de los famosos México para decirle a su mamá que no está sola. / Alejandro Isunza



¿Ninel Conde, Priscila, Mariana Botas y Elaine Haro le tienen envidia a Olivia Collins en La casa de los famosos México 2025?

Le preguntamos si Ninel Conde, Priscila, Mariana Botas y Elaine le tienen envidia a Olivia y respondió: “Están intimidadas, porque mi mamá es una mujer fuerte que no se deja. La ven como un rival fuerte. Comenzó siendo vulnerable. Siento que eso te acerca a tu fuerza interior. Ahora la siento conectada a su objetivo. También veo que las súbditas de Ninel están intimidadas por el personaje de mi mamá”.

“Ella (Ninel Conde) se ofendió. Creo que por 2 o 3 frases que en realidad se malinterpretaron. Mi mamá aclaró que no lo decía en mal plan. Ninel se está agarrando de eso para meter cizaña en su contra. Regañó a Facundo por defenderla y a Priscila por ser una persona madura, que luego de hablar del problema dice que ya no lo tiene. Quiere manipular y también se va a ver quién tiene carácter. Aquí se ve que Ninel es la líder y las demás la siguen por miedo”. Hija de Olivia Collins

Silvana señaló que tanto su mamá como Ninel tienen una personalidad fuerte. “Las 2 son divas, pero creo que ahora se ve quién tiene clase y quién no. Para tener clase debes ser clara, sincera y directa. Ninel es quien está quedando mal parada, al hablar a espaldas de mi mamá. Cuando viene, debería enfrentarla. Puede ser sorda, pero también es muy intuitiva y sabe que Ninel sigue hablando a sus espaldas”.

Lee: Olivia Collins: su ex, Agustín Argüello, se casa mientras ella está en La casa de los Famosos México, ¿se enteró?

Silvana expresó que su mamá no se dejará de Ninel Conde. / Alejandro Isunza.

¿Olivia Collins recibió burlas por su discapacidad auditiva en La casa de los famosos México 2025?

Le preguntamos si la discapacidad auditiva de Olivia puede jugar a su favor o en su contra, por los comentarios de sus propios compañeros, y respondió: “He escuchado que hacen burla. Susurran porque ella no los escucha. Eso no es divertido, porque hacen mofa de una discapacidad. Quiero que quede claro que no se debe apoyar a una persona que incita a eso”.

Respecto a la forma de expresarse de Olivia, comentó: “En el momento estaba sensible. Todas dijeron que se habían tomado las cosas de forma personal. Cada uno tiene su carácter. Creo que mi mamá mostró mucha madurez emocional para confrontar las cosas. Todos saben que no es fácil. Esto muestra lo real que es y que acepta sus equivocaciones”.

“Ella ya se siente cómoda y se puede ver que se suelta y es ella misma. Es simpática, muy divertida y eso da risa. Se le olvidan las cosas. Es auténtica. Es una mujer emocional. Eso está padre, concluyó”. Olvia hija de Olivia Collins

Mira: ¿Olivia Collins fuera de La casa de los famosos México 2025? Tuvo crisis de salud en la noche del 28 de julio

¿Qué pasó entre Ninel Conde y Olivia Collins en la cena de eliminados de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

En la cena de nominados, Elaine Haro, Olivia Collins, Priscila Valverde y Ninel Conde discutieron.



Olivia Collins expresó su sentir tras ser nominada. Además, dijo que se sentía rechazada por algunas de sus compañeras y acusó a las integrantes con las que estaba compartiendo la mesa.

La actriz pidió disculpas, porque le tomó por sorpresa la nominación y le afectó anímicamente.

Ninel Conde comentó que no la excluían, sino que los demás integrantes de La casa tienen algunas afinidades y se ha dado más relación con ellos.

“No hemos excluido a nadie, Olivia Collins. El hecho de que estemos en diferentes cuartos y hayamos hecho empatía con ciertas personas no significa que excluyamos a alguien de manera consciente o para hacerla sentir mal. Simplemente, ha sido una energía linda que se ha dado en nuestro grupo”, dijo Ninel Conde.

La plática tomó rumbo en torno al comportamiento de Olivia Collins. La tacharon de ser agresiva en sus comentarios y dijeron que era tóxica. Olivia Collins lo negó.

Olivia Collins quiso cerrar ese tema y agregó: “Es perfecto. Ya se los comenté. No es en contra de nadie. Es un juego. Todos somos iguales. No tengo tema. Sí soy muy expresiva, soy fuerte y mi manera de ser en la vida ha sido así. Voy a mediar”.