¿Elaine Haro enamorada de Aarón Mercury en La casa de los famosos México? Lo compara con su ex, ¿son idénticos? FOTO

Durante una conversación nocturna en La casa de los famosos México 2025 con la también actriz Mariana Botas, Elaine Haro compartió abiertamente que el tiktoker Aarón Mercury le recuerda mucho a su exnovio, el actor Alan Sandoval. Aunque no dio nombres en ese momento, los internautas rápidamente ataron cabos y comenzaron a viralizar imágenes comparativas entre Alan y Aarón, asegurando que el parecido físico es innegable. Esto no solo generó conversación sobre el pasado sentimental de Elaine, sino también sobre la posibilidad de que surja algo más entre ella y Mercury dentro del encierro.

Desde su ingreso a La casa de los famosos México 2025, la actriz y cantante Elaine Haro no ha pasado desapercibida. Conocida por sus papeles en telenovelas como Corona de lágrimas 2 y Vencer la culpa, la joven artista se ha posicionado como una de las participantes más comentadas del reality y no precisamente por conflictos, sino por una inesperada revelación: confesó sentir una conexión especial con Aarón Mercury, uno de sus compañeros en la casa.

Te puede interesar: Wendy Guevara y Ninel Conde fueron enemigas; resurge video de ‘la Perdida’ hablando pestes de la actriz

Elaine Haro / Redes sociales

¿Qué fue lo que dijo Elaine Haro sobre Aarón Mercury en La casa de los famosos México 2025?

La charla se dio de manera espontánea entre Elaine Haro y Mariana Botas, cuando la joven actriz expresó que desde los primeros días de convivencia ha sentido algo especial por Aarón Mercury:

“Hay algo que no me he podido sacar de la cabeza, y es que se parece mucho a mi ex” Elaine Haro

A esta declaración, Mariana Botas respondió: “Te lo dije ayer, y tú, ay claro que no”.

Más allá del comentario casual, lo que llamó la atención fue la insistencia de Elaine en que no solo el físico, sino también ciertos gestos y comportamientos de Aarón le recordaban a su antigua pareja. Aunque la actriz fue cautelosa al hablar de sus emociones, dejó ver que no puede ignorar el parecido y la química que siente con Mercury.

Esta situación ha generado una ola de reacciones dentro y fuera del reality, donde ya se especula si este “parecido” podría abrir la puerta a un romance o si simplemente es una forma de Elaine de procesar una relación pasada.

Te puede interesar: Verónica Castro lanza pedrada a “La casa de los famosos México": “Demasiada vulgaridad”

Alan Sandoval y Aarón Mercury / Especial

¿Quién es Alan Sandoval, el ex de Elaine Haro?

Aunque Elaine Haro no mencionó nombres directamente, los seguidores más atentos del reality conectaron rápidamente los puntos. El nombre de Alan Sandoval comenzó a circular en redes sociales como el exnovio al que Elaine se refería. Alan es un actor joven con una carrera en ascenso dentro del medio artístico mexicano, y aunque su relación con Elaine no fue ampliamente mediática, sí fue conocida en círculos del espectáculo.

Lo que más llamó la atención fue la reacción inmediata de los internautas al buscar fotos de Alan y compararlas con Aarón Mercury. Comentarios como “Sí se parecen mucho”, “Entonces no le gusta Aarón, extraña a su ex”, y “O sea todo bien, pero que lo compare con el ex” inundaron las plataformas digitales, reviviendo el interés por la vida amorosa de Elaine y generando una lluvia de memes y teorías románticas.

Te puede interesar: La casa de los famosos México: ¿Maryfer Centeno nueva integrante del reality? Revela: “Dan nervios”

Alan Sandoval, ex novio de Elaine y Aarón Mercury / Especial

¿Podría surgir un romance entre Elaine Haro y Aarón Mercury en La casa de los famosos México 2025?

A pesar de que Elaine Haro fue clara al decir que prefiere ir “paso a paso” y dejar que las cosas fluyan, las cámaras han captado una cercanía evidente entre ella y Aarón dentro de la casa. Las miradas, las conversaciones y ahora esta confesión pública, alimentan la narrativa de que algo podría estar gestándose entre ambos.

No obstante, Elaine también ha dejado claro que la comparación con su ex no significa necesariamente que esté buscando reemplazarlo, sino que simplemente se trata de una conexión emocional difícil de ignorar. Esta postura ha sido bien recibida por algunos usuarios, pero criticada por otros que consideran arriesgado entrar a una nueva dinámica emocional si aún hay recuerdos del pasado presentes.

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Aarón Mercury revela golpiza en 2022 y cortan cámaras en plena confesión