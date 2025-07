Elaine Haro revela por qué terminó con Moisés Peñaloza, ¿Fue culpa de La casa de los famosos 2025?

En octubre de 2024, Moisés Peñaloza, protagonista de “El ángel de Aurora”, confirmó a TVNotas que tenía una relación con la actriz Elaine Haro. Ahora ella, en La casa de los famosos México 2025 que contó más detalles sobre su ruptura. Mientras charlaba con Mariana Botas, Aldo de Nigris y Abelito, se sinceró sobre el final de su relación con Moisés y compartió el motivo ¿tuvo algo que ver con su ingreso a " La casa de los famosos México 2025"?

A pesar de los 12 años de diferencia, los actores se encontraban muy enamorados y felices. Tanto así, que la joven actriz lo sorprendió en su cumpleaños en el set con unas flores, pero ayer Elaine Haro confesó que ya no son pareja.

Mira: Elaine Haro se ríe de Sian y jura “chillar por cosas buenas” en ‘La casa de los famosos México 2025’

Elaine Haro y Moises Peñaloza: La actriz revela que rompió con el actor. / Redes sociales

¿Elaine Haro tuvo una relación tóxica con Moisés Peñaloza?

Elaine Haro aclaró que la separación no tuvo que ver con su participación en un reality:

“No fue por el reality, fue por cosas personales. Es que fue hace unas semanas. Duramos dos años, pero sabes qué, cortamos varias veces en la relación”, ante esto, Mariana Botas le preguntó:

“¿O sea, fue como medio tormentosa?” Elaine explicó que tuvo que ver con el hecho de que ambos son actores, y no tenían tiempo para verse, lo que ocasionó varias rupturas.

“No tormentosa, pero te digo algo: me conozco, soy muy intensa, y él también es actor. Tú sabes, los actores somos muy intensos, es complicado."Sobre los motivos detrás de esas pausas, agregó:

“Hubo momentos donde él estaba grabando sus proyectos, yo grababa mis proyectos y no nos veíamos, cortamos varias veces, pero de las otras relaciones que he tenido ha sido la que mejor he cortado.”

Mira: Elaine Haro pasó de ‘matar’ a su mejor amiga en la ficción a entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’

¿Quién es Moisés Peñaloza, ex de Elaine Haro?

Originario de Tampico, Tamaulipas, Moisés no siempre soñó con la actuación. En un inicio, cursó la carrera de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Ciudad Madero. Sin embargo, su pasión por el arte lo llevó a cambiar de rumbo, ingresando al reconocido Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, además de prepararse en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA).

Moisés Peñaloza ha participado en programas unitarios como: “La Rosa de Guadalupe” y en telenovelas como “Médicos”, “Si nos dejan” y “Minas de pasión”.

En 2024 protagonizó “El ángel de Aurora”. También ha estado en realities como “Las estrellas bailan en Hoy” e “Inseparables.” Fue pareja de la actriz Elaine Haro, con quien sostuvo una relación de dos años.

Checa: Asaltan la boutique de Elaine Haro y su hermana en Ciudad de México