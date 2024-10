Moises Peñaloza confirma su romance con Elaine Haro ¡Le regaló flores por su cumpleaños 33! VIDEO

¡Hay amor en el aire! El protagonista de la telenovela ‘El ángel de Aurora’, Moisés Peñaloza, y la actriz de ‘La rosa de Guadalupe’, Elaine Haro, confirmaron su relación amorosa. ¡Que viva el amor!

El pasado 22 de octubre, Moisés celebró su cumpleaños número 33, en una reunión organizada por la producción de Roy Rojas.

Al respecto Moisés dijo a Carlos Alfredo Monjaraz de TVNotas: “Soy muy afortunado de poder disfrutar la vida trabajando, haciendo lo que más me gusta. Fue una gran sorpresa. No me lo esperaba. Estábamos terminando de hacer una historia compleja dentro de la historia, y venía un segundo bloque de ensayo, y cuando volteé estaba una mesa con un pastel, y mis compañeros y parte de la producción ya cantando las Mañanitas”.

Moisés comentó a TVNotas qué pidió a Dios en este día tan especial: “Siempre pido lo mismo que es salud, y unión familiar porque tengo muy adentrado en mi consciente e inconsciente que todo lo demás llega trabajando”.

En tal celebración, el histrión quiso anunciar su romance con Elaine Haro, frente a la prensa. Con una sonrisa de oreja a oreja, Moisés llamó a su novia para hablar de su romance frente a las cámaras.

Moisés Peñaloza y Elaine Haro confirman su relación

Pese a los 12 años de diferencia, pues Haro tiene 21, la ahora pareja contó que, aunque ambos participaron en programas como ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’, apenas se conocieron.

Una de las sorpresas fue la llegada de Elaine Haro, a quien presentó como su novia y Peñaloza dijo al reportero de TVNotas: “Estoy feliz de que mi chaparrita haya venido. Estoy muy contento de estar con ella, de que hayamos coincidido en la vida y seguir contando nuestras propias historias”.

Incluso, lo sorprendió con un enternecedor obsequio por su cumpleaños 33.

Sobre lo que le gustaría en un futuro a nivel personal, Moisés contó a TVNotas que sí le gustaría casarse en el futuro. Así lo dijo:

“Siempre he pensado en llegar a casarme cuando llegue el momento adecuado. Sí me encantaría formar una familia y pasar a otra etapa de la vida, pero ya llegará. Ahorita lo que me gustaría es protagonizar todos los horarios de la empresa y contar las mejores historias”. Moisés Peñaloza

Asimismo, Moisés señaló ante la prensa que se siente muy amado y feliz actualmente con los detalles de su pareja.

“Son momentos mágicos en los que, a lo mejor, no está el gran pastel, pero eso se valora más, ¿no? El detalle, que la persona se preocupe por ti, que esté pendiente y pues, sobre todo, que te amen”, agregó.

¿Cómo inició la historia de amor de Moisés Peñaloza y Elaine Haro?

Moisés tampoco perdió la oportunidad de contar a los medios cómo fue que inició su bonita relación.

El actor comentó que en los ‘TikTok awards’ tuvieron la oportunidad de trabajar juntos y ahí se dio la chispa.

“En los ‘Tiktok awards’ tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, conduciendo. Fue en Televisa… Y ahí se enamoró de mí, me dijo: ‘Me encantas’”, bromeó.

Después, un poco más seria, Elaine, concluyó: “No, no es cierto, empezamos como amigos. Fuimos compañeros justamente de Telehit. Nos conocimos, me cayó muy bien y, a partir de los ‘Tiktok awards’, empezamos a salir, pero como amigos y pues ya él me empezó a tirar la onda... Bueno, me dijo que, o sea, me invitaba a salir formal y surgió”.

