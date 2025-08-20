Ninel Conde, tras su eliminación de La casa de los famosos México, ¿vació el gimnasio del reality?

La eliminación de Ninel Conde de La casa de los famosos México 2025 ha generado de todo, menos indiferencia. Luego de que ‘el Bombón asesino’ dejó el programa el pasado fin de semana, su salida no solo causó conmoción entre los habitantes y algunos seguidores en redes, sino también sorprendió la “nueva apariencia del gimnasio” de ‘La casa’, lo que desató miles de especulaciones entre cibernautas sobre la posibilidad de que la actriz ¿supuestamente, se llevó todo?

Ninel Conde se pronuncia después de su salida de La casa de los famosos México 2025 / Facebook

¿Ninel Conde supuestamente “vació” el gimnasio de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Desde su entrada a La casa de los famosos México 2025, Ninel Conde ha estado envuelta en polémicas. En esta ocasión, el foco está sobre la sospecha de usuarios en redes sociales de que, supuestamente, recibió un trato preferencial en su estancia en el reality. Esto supuestamente porque tenía un equipo específico para hacer ejercicio en el gimnasio.

En esta ocasión, Aldo de Nigris causó total revuelo entre usuarios tras señalar que el gimnasio de ‘La casa’ ya no tendría los mismos artefactos para ejercitarse. Las cámaras captaron el momento exacto en que el habitante de La casa de los famosos México 2025 entró junto a Abelito al gimnasio y se dieron cuenta de la ausencia de parte del equipo.

“Se llevaron todo, sí eran de Ninel” Aldo de Nigris

La expresión de incredulidad se volvió viral rápidamente. Incluso, en redes algunos usuarios hicieron memes y videos burlándose del “gimnasio fantasma”.

Sin embargo, algunos usuarios reiteraron que “no era justo” que le dieran ese tipo de supuesta preferencia a la actriz solo por su estancia en el reality. Señalaron que los demás habitantes también podrían ser acreedores a un buen equipo para ejercitarse.

En medio de todos los rumores, Ninel Conde no ha aclarado si pidió sacar todo el equipo artefactos para llevar a cabo su rutina en el reality.

¿Abelito y Aldo de Nigris ganarán La casa de los famosos México? / IG: @lacasafamososmx

¿Ninel Conde exigió un equipo de gimnasio a la producción de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Hace unas semanas, después de su revelación como habitante de La casa de los famosos México 2025, Ninel Conde visitó el programa ‘Hoy’ para hablar sobre su participación en el reality.

Una de las cosas que llamó la atención, fue que, supuestamente, puso algunas condiciones específicas para poder entrar al reality, siendo el gimnasio de ‘La casa’ una de las más importantes para ella.

“Se hizo la solicitud, esperamos que nos hayan hecho caso. Sí se hizo la amable solicitud y me dijeron a todo que sí para firmar. Me hacen favor de tener las cosas del gimnasio que se solicitaron” Ninel Conde

Asimismo, como parte de las temporadas pasadas, la intérprete, aseguró que pidió equipo especial para poder entrenar sin perder el resultado que ha conseguido en su gimnasio personal.

“Esas mancuernitas de juguete no funcionan, necesitamos peso para que se levante el bombón”, añadió.

