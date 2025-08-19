Ninel Conde confesó el gran sueño que desea cumplir tras su eliminación de La casa de los famosos México

El pasado domingo 17 de agosto, Ninel Conde sorprendió al convertirse en la tercera eliminada de “La casa de los famosos México 2025", a pesar de que se perfilaba como unas habitantes más fuertes, según sus seguidores y algunos habitantes, no tuvo los suficientes votos para ser salvada.

Antes de su salida, Ninel Conde tuvo un emotivo momento de confidencia con Elaine Haro, su compañera en el cuarto Día. La llamada “Bombón asesino” le confesó a Elaine Haro cuál es el próximo gran deseo que le gustaría cumplir.

“El amor de los hombres a medias no sirve, nomás nos lastima”, aconsejó Ninel a Elaine, quien apenas tiene 22 años y a quien ha adoptado simbólicamente como una hija dentro del reality.

Ninel Conde recordó que ella misma tardó 20 años en comprender que no debía conformarse con un amor incompleto.

¿Qué dijo Ninel Conde sobre su gran deseo tras ser eliminada de La casa de los famosos México?

Durante la charla, Ninel Conde, ‘el Bombón asesino’, también reflexionó con Elaine Haro sobre el amor y la paciencia.

“En ti (Elaine Haro) veo a mí misma cuando tenía tu edad. Confía, el amor bonito sí existe y sí llega. A mí me llegó tarde, pero sí me llegó”, expresó con emoción, mientras ambas se abrazaban hasta las lágrimas.

En ese momento, Conde reveló su deseo de ampliar su familia, aunque reconoció que no será sencillo. ¡Quiere volver a ser madre!

“Imagínate, ahorita estoy batallando porque quiero darte un hermanito y pues ahorita me va a costar un poquito de trabajo, pero lo lograré”, compartió con Elaine.

Actualmente, Ninel mantiene una relación de dos años con José Ángel González, un empresario venezolano 17 años menor que ella.

¿Cuántos hijos tiene Ninel Conde, eliminada de La casa de los famosos México?

Cabe recordar que Ninel Conde, exintegrante del cuarto Día, es madre de dos hijos, aunque ninguno vive con ella actualmente.

Su hija mayor, Sofía Telch Conde, fruto de su matrimonio con el actor Ari Telch (1996-1998), reside en Los Ángeles y ha pedido a su madre no hablar de ella en el reality, manteniendo así su vida alejada del ojo público, según reveló la cantante en La casa de los famosos México.

Su segundo hijo es fruto de su relación con el empresario Giovanni, quien vive con el pequeño en México.

¿Desde cuándo Ninel Conde desea ser mamá por tercera ocasión?

El 29 de septiembre de 2023, en TVNotas nos contó una fuente cercana a la actriz que Ninel Conde cumplió 47 años y se regaló un viaje a Dubái. Sin embargo, uno de los deseos que pidió al apagar las velitas de su pastel fue ser madre nuevamente. Además, unos días antes del viaje, la cantante festejó en Miami con una cena en la que reveló que ese era su gran deseo.

Una persona cercana a Ninel reveló a TVNotas en octubre de 2023 lo siguiente:

“Al momento de apagar las velitas nos dijo que su mayor deseo es convertirse en madre nuevamente. Como sabe que la edad es importante, ya no lo tendría ella, sino que rentaría un vientre. Utilizaría sus óvulos y esperma de un donante”.

Lo cual quedaría confirmado con la reciente declaración de Ninel Conde sobre tener un bebé. Ahora, este sueño lo cumpliría junto a su esposo José Ángel González.

