¿Qué le pasó a Ninel Conde? Actriz reaparece tomando tratamiento con oxígeno para “regenerar su sistema”

Ninel Conde vuelve a dar de qué hablar. Tras su controversial cirugía para cambiar el tono de sus ojos, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’ sorprende a todos al reaparecer tomando un tratamiento con “oxígeno puro”, ¿por problemas de salud?

Ninel Conde / Redes sociales

¿Ninel Conde tiene algún problema médico?

A través de redes sociales, ha circulado un video en el que se puede ver a Ninel Conde acostada en una cama, con una especie de cápsula en su cabeza. La actriz explicó que esto era parte del tratamiento de oxígeno puro al que se está sometido actualmente.

Lejos de lo que muchos pudieran pensar, el procedimiento es meramente estético. De acuerdo con la propia celebridad, este proceso es lo que la ayuda a mantenerse “joven y radiante”, pues el “oxígeno puro” es beneficioso para la piel.

“Es oxígeno 100% puro. Eso te ayuda a regenerar todo tu sistema. Te desinflama si tienes algún proceso inflamatorio… Esto te rejuvenece. Te da vida, te da energía. Es muy bueno para el proceso de tus células” Ninel Conde

Señaló que este proceso, junto con la ingesta de ciertas vitaminas, ha hecho “maravillas” y lo recomendó a todos aquellos que quisieran verse mejor.

“Es como un esencial para tener cabello fuerte, uñas fuertes. Todas las vitaminas que entran… pues yo tomo vitaminas tomadas todos los días, pero no es lo mismo que pase a través de tu vena, que eso te ayuda muchísimo”, expresó.

🤪Ahora resulta que Ninel Conde está así por el oxígeno puro que recibe en estás sesiones! 🫢

Le creen? pic.twitter.com/A1qbT50nZ2 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) January 6, 2026

¿Cuántas cirugías estéticas se ha hecho Ninel Conde?

Por supuesto, Ninel Conde causó mucha controversia con su nuevo procedimiento. Si bien algunos la apoyaron, otros creen que es algo “excesivo”, al mismo tiempo que la cuestionaron sobre cómo costea todos los procesos estéticos a los que se somete.

Y es que las intervenciones estéticas no son algo nuevo para la actriz. Aunque nunca ha hablado de manera directa sobre cuántas operaciones se ha sometido a lo largo de su vida, los fanáticos han notado cambios muy radicales en su físico.

Desde una cirugía en la nariz y la famosa “bichectomía”, hasta su operación para cambiar el tono de sus ojos e implantes en los pechos. Muchos usuarios hasta se han mostrado muy preocupados, teorizando que la famosa puede padecer “dismorfia corporal”.

De acuerdo con varios sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, la dismorfia corporal es un trastorno de salud mental caracterizado por una preocupación obsesiva y exagerada por defectos percibidos en la apariencia física que, en realidad, son inexistentes o apenas perceptibles para los demás. Esto orilla a la persona que lo padece a querer “corregir” sus defectos, ya sea con maquillaje o cirugías.

Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué ha dicho Ninel Conde sobre las críticas que recibe por sus cirugías estéticas?

Ninel Conde es consciente de las críticas por sus procedimientos estéticos. Sin embargo, nunca les ha dado tanta importancia, pues en las pocas veces que ha hecho declaraciones sobre este asunto, asegura que se siente feliz con sus “arreglitos”.

“A todas las mujeres nos gusta hacernos upgrades para vernos y sentirnos mejor y que pueda hacerme con tratamientos de última tecnología es para gustarme a mí y a mi pareja, pero primero pienso en eso, esto como que no me gusta y lo comparto, lo platicamos”, dijo en su momento.

Incluso, no descartó someterse a más operaciones en el futuro: “Nunca es suficiente, a lo mejor un arreglito, pero que me haya pasado, que yo lo sienta no. Me gusta lo que veo en el espejo, puede ser que a algunos les guste, a otros no y mientras uno se sienta a gusto, ¿a ti qué te importa?”, puntualizó.

