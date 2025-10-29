Ninel Conde revela su experiencia al cambiar el color de sus ojos: ¿Duele? Así es el procedimiento

Ninel Conde recientemente se sometió a una cirugía para cambiar el color de sus ojos. La cantante y actriz explicó a sus seguidores cómo vivió la experiencia y una de las pregunta que dejó fue, ¿qué tan doloroso es este procedimiento? A través de sus redes sociales, la actriz y cantante mostró los resultados y habló sobre los detalles de esta intervención estética. Te contamos todo,

Ninel Conde reveló cómo fue su cirugía de ojos y los resultados del cambio de color. / Foto: IG/ninelconde

¿Cuál fue la cirugía que se hizo Ninel Conde?

Ninel Conde compartió con sus seguidores que se sometió a una cirugía para cambiar el color de sus ojos, un procedimiento que había estado considerando durante mucho tiempo. A través de su redes sociales, explicó que eligió el tono verde olivo porque combina con su tono de piel y cabello. Mencionó que había visto resultados positivos en colegas que se habían realizado la misma intervención.

“Lo he estado pensando mucho tiempo, he visto a colegas que han quedado maravillosa. Estoy emocionada nerviosa, es un cambio”, dijo la cantante a través de un video que publicó en sus redes sociales oficiales.

Además, agregó que escogió el color “verde olivo porque queda bien con mi tono de piel y cabello, he visto resultados hermosos y naturales. Estoy recién saliendo de la cirugía del cambio de color, miren esta belleza de ojos, no puedo creer lo natural que se ve, me encanta el color”.

También mencionó que dudaba entre varios tonos, pero finalmente se decidió por el verde olivo. “Estaba dudando entre si grises, verde olivo o verde jade, pero nos quedamos con el color verde olivo”, concluyó.

Ninel Conde mostró el resultado de su cambio de color de ojos tras someterse a la cirugía de queratopigmentación. / Foto: IG/ninelconde

¿La cirugía de cambio de color de ojos duele? Esto responde Ninel Conde

Sobre la experiencia del procedimiento, Ninel Conde detalló que no tuvo dolor y que la intervención fue rápida. La cantante compartió que se sintió cómoda durante todo el proceso y que los resultados fueron inmediatos.

“Sin dolor, no siento ningún dolor, no están rojos”, comentó el ‘Bombón asesino’ respecto al procedimiento que se sometió para el cambio de ojos.

A la par destacó estar muy contenta con la cirugía: “No tiene ni 20 minutos que me hicieron mi cambio de color, qué lindo, se los recomiendo muchísimo”, añadió.

¿Cómo es la cirugía de cambio de color de ojos a la que se sometió Ninel Conde?

Ninel Conde acudió a Kerato Clinic en Nueva York, Estados Unidos, para someterse a la cirugía de cambio de color de ojos mediante el procedimiento conocido como queratopigmentación.

Según la clínica, esta técnica permite modificar el color de los ojos de manera permanente y se realiza bajo el efecto de gotas anestésicas, con una duración aproximada de 30 minutos. La queratopigmentación se ha utilizado durante más de 15 años para tratar defectos corneales o de iris y, recientemente, también se aplica con fines estéticos.

Durante el procedimiento, se utiliza un láser de femtosegundo que crea un túnel intracorneal donde se introduce un pigmento especial para modificar el color del iris. Este láser permite un alto nivel de precisión sin afectar los tejidos vecinos ni las estructuras internas del ojo.

Para asegurar un resultado seguro y duradero, la clínica emplea pigmentos de última generación diseñados específicamente para simular los colores del iris. Estos pigmentos están aprobados por la Comunidad Europea y están disponibles en tonos azul, verde, gris y miel.

En el caso de Ninel Conde, se eligió el color verde olivo, de acuerdo con sus declaraciones sobre el procedimiento y la elección del tono.

