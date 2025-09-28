Ninel Conde propone lanzar un nuevo reality de “Las inventadas” y destapa todo el concepto

Ninel Conde se quedó con muchas ganas de crear contenido con sus chicas “Las inventadas” en “La casa de los famosos México”. Recordemos que, al principio, “el Bombón asesino” hizo match con las chicas del cuarto Día: Mariana Botas, Priscila Valverde, Elaine Haro y Dalilah Polanco.

La actriz de “Rebelde” se maquillaba junto a las chicas, les daba consejos y tips de belleza, se unían para pedir votos por sus nominadas y Ninel las bautizó como “Las inventadas”. Sin embargo, tras la salida de Conde en la tercera semana y la victoria del cuarto Noche, que fue eliminando a las y los habitantes del cuarto Día, la única mujer que queda de este team es Dalilah Polanco, a quien Ninel apoya fielmente.

A pesar de ello, Ninel confía en sus fans y sabe que, pese a la fuerza que tiene el cuarto Noche con el público, muchos seguidores hubiesen querido ver más de estas famosas dentro del reality. Por ello, propone un nuevo proyecto: un reality mejorado con viajes por el mundo y barra libre.

Ninel Conde / Redes sociales

¿Quiénes son las chicas que conforman “Las inventadas”?

Las chicas que conforman “Las inventadas” son las participantes con las que Ninel Conde hizo conexión durante su estancia en “La casa de los famosos México”. Originalmente, este grupo estaba formado por:

Priscila Valverde

Mariana Botas

Elaine Haro

Dalilah Polanco

Ninel Conde llora en “La casa de los famosos México 2025" y teme avergonzar a sus hijos. / Captura de pantalla

Ninel Conde propone a Vix un reality de “Las inventadas”

Ninel Conde compartió en un live la idea de un reality con las chicas del cuarto Día y comentó a sus fans que ya está viendo cómo podría llevarse a cabo.

“Saben qué, quiero que hagamos un reality de Las inventadas. ¿Qué les parece? Ya lo estoy platicando para producirlo y ¿a quién creen que se lo vamos a proponer? A Vix. Es algo que creo funcionaría mucho”, dijo.

“¿Les gustaría un reality de Las inventadas? Viajando por el mundo con barra libre. Imagínense nosotras viajando por el mundo con barra libre y comida; no que nos den así poquito de alcohol y a las 2 de la madrugada te apaguen la música. Hay que empezar a escribirle a Vix para que apoyen la moción: “Reality las inventadas por el mundo”, dijo Ninel durante la transmisión en vivo.

Ninel Conde / Archivo TVNotas/Liliana Carpio

Así reaccionó Ninel Conde a las críticas de quienes se oponen a su nuevo reality

Debido a que Ninel Conde compartió su idea durante un en vivo, recibió numerosos mensajes de apoyo para el proyecto. Sin embargo, sus detractores también se hicieron presentes, pidiendo que el reality no se realizara, por lo que Ninel les respondió que cambiaran de live si no les interesaba.

“Las que dicen que no y están aquí muy pendientes, váyanse a otro live, chavas. Si no les gusta el rollo del reality, ahí lo van a estar viendo para criticar, y van a pagar gran suscripción porque, obvio, no vamos a ir a cualquier lugar, sino a los lugares más top del mundo: Santorini, Mykonos, Dubái, Ibiza, Brasil”, concluyó.

