¿Ninel Conde exhibió trampa de la La casa de los famosos México tras el pase a la final de Mar Contreras?

Ninel Conde puso en duda la transparencia de la dinámica del “pase dorado” tras la victoria de Mar Contreras, quien se convirtió en la primera finalista del “La casa de los famosos México”.

Las declaraciones de Ninel en la gala de este 23 de septiembre causó tanto revuelo que Diego de Erice aclaró lo del presunto fraude en la dinámica del primer finalista de esta temporada.

¿Quién es el primer finalista de La casa de los famosos México 2025?

El boleto dorado de esta temporada lo ganó Mar Contreras en La casa de los famosos México, quien aseguró su lugar como la primera finalista del reality.

La actriz de “Teresa” logró abrir todos sus cofres hasta conseguir el que tenía el ticket dorado. Sin embargo, en redes muchos especularon que la producción presuntamente habría intentado favorecer a Dalilah Polanco, debido a que el ticket se encontraba detrás de ella.

Mar Contreras finalista / Redes sociales

Mira: ¿Ninel Conde será sancionada por La casa de los famosos México? Ella responde y ¿Marie Claire lo confirma?

¿Ninel Conde exhibe presunto fraude en dinámica de finalista de La Casa de los Famosos México 2025?

Durante la transmisión, Ninel Conde sorprendió al público al sugerir que el boleto dorado de La casa de los famosos México no se ganó de manera completamente justa. Según la actriz, Mar Contreras no eligió la caja ganadora al azar, sino siguiendo indicaciones de Aldo de Nigris:

“Aldo, desde donde estaba, le dijo a Mar ‘agarra la que está tras de Dalilah. Es esa, es aquella, es la buena’. Ella va justamente y corre para ganar esa caja”

Con estas declaraciones, Ninel insinuó que Mar Contreras recibió ayuda Aldo de Nigris, quien aparentemente sabía donde estaba el boleto ganador.

Ninel Conde calificó como “gacha” la actitud de Mar Contreras al obtener la caja, mencionando que la comediante había quedado en desventaja por sus lesiones en brazo y pie.

Mira: Ninel Conde y Marie Claire Harp confiesan qué hicieron con los anillos de compromiso de José Manuel Figueroa

Ninel Conde / Redes sociales

Diego de Erice habla sobre el supuesto fraude en dinámica del finalista de La casa de los famosos México

Ante el comentaro de Ninel Conde, Diego de Erice, conductor de La casa de los famosos México, salió a aclarar la situación:

“Nadie sabía dónde estaba el ticket, probablemente lo dijo porque era la que le quedaba más cerca para que llegara más rápido. Cualquiera podía decir lo que quisiera, pero es importante aclararlo que esa prueba se hizo a espaldas de todos los habitantes”, dijo.

Con esto, Diego desmintió cualquier manipulación en la dinámica y aseguró que la prueba del pase dorado fue totalmente secreta.

Algunos usuarios aplauden su valentía por denunciar lo que consideró una “trampa” de la producción, mientras que otros critican que intentó afectar a los participantes involucrados.

Entre los comentarios en redes, destacan opiniones como: “Me sorprende el valor de Ninel Conde al destapar que la producción quería ayudar a Dalilah Polanco. Eso sí es tener ovarios de acero” y “Quería poner en mal a Aldo y a Mar y terminó empinando a la producción”.

Mira:¿Ninel Conde explotó vs Elaine Haro por su cercanía con Alexis Ayala en La casa de los famosos México?